Dusan Tadic voltooit transfer en keert opnieuw terug in Eredivisie

Voor Tadic, die eerder al uitkwam voor FC Groningen, FC Twente en Ajax, wordt het zijn vierde club in Nederland. De Serviër tekende maandagmiddag een contract voor twee jaar. De 37-jarige komt transfervrij over van Al-Wahda.

NEC is dolblij met de komst van de ervaren kracht. "Soms doet zich een kans voor waarvan je vooraf denkt dat die voor een club als N.E.C. niet haalbaar is. Dusan Tadić is zo'n speler", reageert technisch directeur Carlos Aalbers op de clubsite. "Wij geloven in een goede mix van talent en ervaring en Dusan past daar perfect in. Met zijn kwaliteiten en persoonlijkheid is hij niet alleen op het veld een meerwaarde, maar ook daarbuiten."