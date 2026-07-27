Dusan Tadic voltooit transfer en keert opnieuw terug in Eredivisie
Dusan Tadic heeft zijn transfer naar NEC afgerond. De voormalig Ajacied werd maandagmiddag gepresenteerd door zijn nieuwe club.
Voor Tadic, die eerder al uitkwam voor FC Groningen, FC Twente en Ajax, wordt het zijn vierde club in Nederland. De Serviër tekende maandagmiddag een contract voor twee jaar. De 37-jarige komt transfervrij over van Al-Wahda.
NEC is dolblij met de komst van de ervaren kracht. "Soms doet zich een kans voor waarvan je vooraf denkt dat die voor een club als N.E.C. niet haalbaar is. Dusan Tadić is zo'n speler", reageert technisch directeur Carlos Aalbers op de clubsite. "Wij geloven in een goede mix van talent en ervaring en Dusan past daar perfect in. Met zijn kwaliteiten en persoonlijkheid is hij niet alleen op het veld een meerwaarde, maar ook daarbuiten."
Tadic had naar verluidt meerdere clubs om uit te kiezen, maar gaat in zee met de club uit Nijmegen. "In de gesprekken merkten we dat onze ambities en visie goed bij elkaar aansloten. Onze sportieve ontwikkeling, de visie van Dick Schreuder en de manier hoe hij wil voetballen en het vooruitzicht van een Europees seizoen spraken hem enorm aan", weet Aalbers. "Daarnaast heeft Dusan de ambitie om na zijn spelerscarrière trainer te worden. Ook daarin willen wij hem de komende jaren de mogelijkheid bieden om zich verder te ontwikkelen. We zijn dan ook ontzettend blij dat hij voor N.E.C. heeft gekozen."
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Dusan Tadic voltooit transfer en keert opnieuw terug in Eredivisie
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