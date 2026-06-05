Dyantha Brooks smult van Ajax-speler: "Lekker een beetje boos"
Dyantha Brooks en Rutger Castricum werden het donderdagavond niet eens over de knapste speler van het Nederlandse elftal. Volgens mediadeskundige Victor Vlam, die zelf op mannen valt, is de grootste hunk van Oranje wel duidelijk.
"Dit is wel een beetje mijn expertise hier. Ik heb erover nagedacht", sprak hij. "Voor mij is het Micky van de Ven. Hij heeft zo'n goede kaaklijn", vertelde Vlam over de verdediger van Tottenham Hotspur. Brooks haakte vervolgens in. "Voor mij is het Wout Weghorst of Virgil van Dijk", verklapt ze.
Castricum toonde zich vervolgens kritisch over de aanvaller van Ajax, die ook in beeld zou zijn bij FC Twente. "Wout Weghorst, schei toch uit. Dat is net een holbewoner man en daar word jij opgewonden van", reageert hij. "Iedere man die nu zit te kijken doet een beetje zijn best voor de dames en dan is Wout Weghorst de knapste. Dan kun je beter eigenlijk alles laten groeien gewoon", constateert Castricum.
Brooks blijft echter bij haar standpunt. "Ja, die wordt altijd lekker een beetje boos", legt ze uit. "Het is wel een beetje een man met pit. Die komt er het laatst in en dan maakt-ie zich een beetje boos", besluit Brooks over de pinchhitter van het Nederlands elftal. Weghorst kwam woensdagavond ook als invaller binnen de lijnen, maar hij kon een nederlaag van Oranje tegen Algerije (0-1) niet voorkomen.
Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!
Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!
Dyantha Brooks smult van Ajax-speler: "Lekker een beetje boos"
Milik doet boekje open: "Ik moest naar het toilet om te huilen"
Frank de Boer bekritiseert Josip Sutalo: "Ik zie het niet terug"
"Jordi is niet gek, hij is minder een romanticus dan zijn vader"
Ajax zet Gloukh op TransferRoom: "Ik denk niet aan een vertrek"
Jaap Stam herinnert: "Op dat moment was ik de duurste ter wereld"
Doe mee aan het Ajax1.nl WK 2026-spel en win mooie prijzen!
Jaap Stam vergelijkt: "Er waren financiële problemen bij de club"
'Ajax loopt tegen groot probleem aan bij toptransfer Ter Stegen'
Gullit haalt uit naar Eredivisieclubs: "Gaan ze slecht mee om!"
'Míchel wil Ter Stegen naar Ajax halen, ook Sommer op de lijst'
Oud-Ajacied clashte met Oranje-ploeggenoot: "Koppen tegen elkaar"
Ajax legt zestienjarige verdediger vast: "Onbeschrijfelijk"
Theo Janssen verklapt: 21 spelers van Ajax op TransferRoom gezet
"Wout Weghorst, een trage spits die alleen maar trager wordt"
'Ajax troeft concurrentie af en doet het financieel uitstekend'
Van Hooijdonk laakt oud-Ajacied: "Die is niet goed voorbereid!"
'Carrizo-gok pakt verkeerd uit: aanvaller verliest flink aan waarde'
Kluivert laat zich uit over komst Míchel: "Als je het mij vraagt..."
Míchel krijgt lof: "Feit dat hij dit aandurft, zegt wel iets"
Farioli wil shoppen bij PSV: "Het type speler waar hij van houdt"
Gijp raadt opstellen oud-Ajacied af: "Zou ik niet in basis zetten"
Gloukh scoort voor Israël, wijst naar logo en belandt in knokpartij
'Jordi Cruijff zet halve selectie van Ajax op de transferlijst'
Kraay verbaasd: "Dan heeft het geen zin om Weghorst te brengen"
Van der Hart geniet in Kaapstad: "Jaar geleden keek ik naar de A32"
Nederlands elftal lijdt een pijnlijke nederlaag tegen Algerije
'Jorthy Mokio ziet eigen transferwaarde verder stabiliseren'
Michel doet belofte aan Ajax-supporters: "Ik weet zeker dat..."
"We werken hier met gasten uit het hele land aan spandoeken"