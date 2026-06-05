Dyantha Brooks smult van Ajax-speler: "Lekker een beetje boos"

Dyantha Brooks en Rutger Castricum werden het donderdagavond niet eens over de knapste speler van het Nederlandse elftal. Volgens mediadeskundige Victor Vlam, die zelf op mannen valt, is de grootste hunk van Oranje wel duidelijk.

"Dit is wel een beetje mijn expertise hier. Ik heb erover nagedacht", sprak hij. "Voor mij is het Micky van de Ven. Hij heeft zo'n goede kaaklijn", vertelde Vlam over de verdediger van Tottenham Hotspur. Brooks haakte vervolgens in. "Voor mij is het Wout Weghorst of Virgil van Dijk", verklapt ze.

Castricum toonde zich vervolgens kritisch over de aanvaller van Ajax, die ook in beeld zou zijn bij FC Twente. "Wout Weghorst, schei toch uit. Dat is net een holbewoner man en daar word jij opgewonden van", reageert hij. "Iedere man die nu zit te kijken doet een beetje zijn best voor de dames en dan is Wout Weghorst de knapste. Dan kun je beter eigenlijk alles laten groeien gewoon", constateert Castricum.