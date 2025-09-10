EA Sports maakt ratings Ajax bekend: 'Elf gouden kaarten uitgereikt'

Ajacieden in de populaire videogame FC26, zo maakte Ajax woensdagavond bekend. In totaal hebben elf spelers van de club een ‘gouden kaart’, tien spelers moeten het doen met een zilveren kaart en vijf talenten kregen een bronzen kaart.

FC26, de jaarlijkse voetbalgame van EA Sports die voorheen bekend stond als FIFA, wordt op 26 september gelanceerd. Ajax heeft inmiddels de ratings van al zijn selectiespelers gedeeld. Vroeger waren er nog Ajacieden met een rating boven de tachtig, maar dit seizoen haalt niemand dat niveau. Taylor, Sutalo, Berghuis en Weghorst zijn met een rating van 78 de best gewaardeerde spelers van Ajax.

Achter hen volgen Kasper Dolberg, Davy Klaassen en Ko Itakura, die allemaal een rating van 77 kregen. Twee nieuwe aanwinsten, Oscar Gloukh en Raúl Moro, hebben een score van 76. Ook Youri Baas en Remko Pasveer kregen een gouden kaart, beiden met een rating van 75.

Veel Ajacieden hebben een zilveren kaart. Mika Godts heeft van hen de hoogste waardering: 74. Vier spelers volgen met een rating van 73: Kian Fitz-Jim, Branco van den Boomen, Youri Regeer en Oliver Edvardsen. Owen Wijndal en Anton Gaaei, de twee backs van Ajax, kregen een rating van 72, terwijl rechtsachter Lucas Rosa een 71 kreeg.

Enkele talenten van Ajax kregen ook een kaart. Vitezslav Jaros en Jorthy Mokio kregen beiden een zilveren kaart met een rating van 70. Daarnaast zijn er vijf spelers met een bronzen kaart: Aaron Bouwman (64), Rayane Bounida (63), Don-Angelo Konadu (63), Sean Steur (62) en Lucas Jetten (62).

Alle Ajax-ratings in FC26 op een rij:

Gouden kaart:

Kenneth Taylor - 78

Josip Sutalo - 78

Steven Berghuis - 78

Wout Weghorst - 78

Kasper Dolberg - 77

Ko Itakura - 77

Davy Klaassen - 77

Raúl Moro - 76

Oscar Gloukh - 76

Youri Baas - 75

Remko Pasveer - 75

Zilveren kaart:

Mika Godts - 74

Kian Fitz-Jim - 73

Oliver Edvardsen - 73

Branco van den Boomen - 73

Youri Regeer - 73

Owen Wijndal - 72

Anton Gaaei - 72

Lucas Rosa - 71

Vitezslav Jaros - 70

Jorthy Mokio - 70

Bronzen kaart:

Aaron Bouwman - 64

Rayane Bounida - 63

Don-Angelo Konadu - 63

Sean Steur - 62

Lucas Jetten - 62