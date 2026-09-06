Earnest Stewart reageert: "Ik wist wel dat Ajax met hem bezig was"

De voorbije transferzomer wist Ajax zich vrij onverwachts te versterken met Julian Brandt. De Duitse middenvelder werd als donderslag bij heldere hemel gepresenteerd, al wist PSV-directeur Earnest Stewart wel dat de Amsterdamse club aan de deal werkte.

"Ik wist wel dat Ajax met Brandt bezig was, ja", reageerde Stewart zondagochtend aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. PSV was zelf ook wel geïnteresseerd, maar concreet werden de Eindhovenaren niet. "Er is ook wel een moment geweest... Kijk, je gaat een lijst af, zeker als er topspelers beschikbaar zijn."

"Alleen was dat op dat moment niet voorhanden om dat te gaan doen. Of we hem wilden hebben? Zo ver ging het niet, maar het is er nooit van gekomen. Ook omdat Joey Veerman nog niet weg was. Hij stond op onze lijst, maar ik denk wel dat hij bij meerdere clubs op de lijst heeft gestaan", aldus de technisch directeur van PSV.