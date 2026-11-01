Echteld niet ontevreden na nederlaag: "Kan ik wel trots op zijn"
Leeroy Echteld vond AZ zaterdagavond geen slechte wedstrijd spelen tegen Ajax. Toch stonden de Alkmaarders na afloop met lege handen.
Door een vroege goal van Tolu Arokodare eindigde de wedstrijd in Amsterdam in 1-0. "Het was een teleurstellende wedstrijd als je kijkt naar het eindresultaat, maar als je kijkt naar hoe het team in grote delen van de wedstrijd heeft gespeeld, kan ik wel trots op die boys zijn", reageert Echteld na afloop bij NOS.
De oefenmeester zag dat zijn ploeg moeite had met het uitspelen van de aanvallen. "Dat is niet makkelijk. Iedere ploeg heeft daar moeite mee als de tegenstander erg laag op het veld staat", legt hij uit. "Dat moeten we wel beter gaan doen, omdat we hier al een aantal wedstrijden tegenaan lopen."
Voor AZ ligt het grootste verbeterpunt in het laatste deel van het veld. "We hebben daar de laatste weken erg veel op getraind. Het is jammer dat het er dan in de wedstrijd net niet uitkomt", besluit Echteld.
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