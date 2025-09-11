'Edgar Davids (52) voor tonnen beroofd door voormalig vriendin'

Voormalig Oranje-international Edgar Davids is in Engeland slachtoffer geworden van diefstal, zo meldt onder meer De Telegraaf . De 52-jarige oud-speler van Ajax kwam er pas achter dat een vriendin zijn kunstcollectie had gestolen toen een koper hem via Instagram benaderde. Deze week is de rechtszaak tegen de verdachte begonnen.

De verdachte is Nabila Habiby, een 38-jarige voormalige vriendin van Davids. De Nederlander, die in Engeland speelde bij onder meer Tottenham Hotspur en Crystal Palace en later trainer/speler was bij Barnet, had Habiby de zorg over zijn kunstcollectie toevertrouwd toen hij in december 2014 naar een appartement in het centrum van Londen verhuisde.

De collectie, bestaande uit tientallen schilderijen, wordt geschat op 188.000 pond, omgerekend bijna 220.000 euro. Volgens justitie bracht Habiby later stiekem 37 van de werken naar pandjeshuizen om leningen te verkrijgen.

Davids was ervan overtuigd dat zijn kunstwerken veilig in een kluis lagen, meldt de Evening Standard. Pas in 2017 ontdekte hij dat veel werken op veilingen terecht waren gekomen en verkocht waren aan kopers over de hele wereld. De pandjeshuizen hadden de stukken verkocht nadat de leningen niet waren terugbetaald.

Davids ontdekte de diefstal pas echt toen een koper uit Hong Kong hem via Instagram benaderde. De koper had de naam van Davids op de achterkant van een kunstwerk gevonden en dacht dat hij het legaal had gekocht. Davids wist echter van niets en schakelde meteen de Britse politie in.