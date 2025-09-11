AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Edgar Davids (52) voor tonnen beroofd door voormalig vriendin'

Arthur
bron: De Telegraaf
Edgar Davids tijdens het WK in Qatar
Edgar Davids tijdens het WK in Qatar Foto: © Pro Shots

Voormalig Oranje-international Edgar Davids is in Engeland slachtoffer geworden van diefstal, zo meldt onder meer De Telegraaf. De 52-jarige oud-speler van Ajax kwam er pas achter dat een vriendin zijn kunstcollectie had gestolen toen een koper hem via Instagram benaderde. Deze week is de rechtszaak tegen de verdachte begonnen.

De verdachte is Nabila Habiby, een 38-jarige voormalige vriendin van Davids. De Nederlander, die in Engeland speelde bij onder meer Tottenham Hotspur en Crystal Palace en later trainer/speler was bij Barnet, had Habiby de zorg over zijn kunstcollectie toevertrouwd toen hij in december 2014 naar een appartement in het centrum van Londen verhuisde.

De collectie, bestaande uit tientallen schilderijen, wordt geschat op 188.000 pond, omgerekend bijna 220.000 euro. Volgens justitie bracht Habiby later stiekem 37 van de werken naar pandjeshuizen om leningen te verkrijgen.

Davids was ervan overtuigd dat zijn kunstwerken veilig in een kluis lagen, meldt de Evening Standard. Pas in 2017 ontdekte hij dat veel werken op veilingen terecht waren gekomen en verkocht waren aan kopers over de hele wereld. De pandjeshuizen hadden de stukken verkocht nadat de leningen niet waren terugbetaald.

Davids ontdekte de diefstal pas echt toen een koper uit Hong Kong hem via Instagram benaderde. De koper had de naam van Davids op de achterkant van een kunstwerk gevonden en dacht dat hij het legaal had gekocht. Davids wist echter van niets en schakelde meteen de Britse politie in.

Zet in op Ajax tegen PEC Zwolle!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Amber Visscher (FC Utrecht) in actie tegen 1. FC Köln

Ajax Vrouwen hengelt speelster binnen: "Lef en creativiteit"

0
Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

Ajax-fans niet enthousiast: "Wij krijgen gewoon het afval"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen zeer fel: "Het lijkt gewoon helemaal nergens meer op"

0
Francesco Farioli emotioneel

Lied over Farioli viraal in Portugal: "Kunnen het niet geloven"

0
Erik ten Hag

Ten Hag-exit zorgt voor hilariteit: "Na drie dagen wilde hij weg"

0
Wim Kieft

Van Egmond geeft update over Wim Kieft: "De pijn was minder"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd