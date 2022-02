Geschreven door Idse Geurts 21 feb 2022 om 12:02

Edson Alvarez staat, opnieuw, in de belangstelling van Crystal Palace. Dit meldt het Britse medium The Sun. De Londense club wil deze zomer een nieuw bod uitbrengen op de Mexicaanse middenvelder. Waarschijnlijk gaat het om een bedrag boven de twintig miljoen pond.

In 2019 toonde Crystal Palace ook al interesse in Alvarez. De middenvelder koos er echter voor om de overstap naar Ajax te maken. Bij Ajax heeft Alvarez, na een moeilijke start, zich ontpopt tot onbetwiste basisspeler in het eerste elftal van Erik ten Hag. Een overstap naar Crystal Palace zou dan ook niet voor de hand liggen. De club uit Londen doet meestal vooral mee in de onderste regionen van de Premier League. Bij Ajax daarentegen, speelt Alvarez elk jaar voor het kampioenschap en lijkt Champions League-winst ook een steeds reëlere mogelijkheid. Het enige aantrekkelijke aan een transfer naar Crystal Palace, is waarschijnlijk het salaris en de aantrekkingskracht van de Premier League.

Alvarez speelt sinds 2019 voor Ajax. Sindsdien speelde hij 89 wedstrijden voor de Amsterdammers. Hierin was Alvarez goed voor 6 doelpunten.