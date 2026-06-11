Edson Álvarez in de basis bij Mexico? "Heeft veel concurrentie"

Mexico begint donderdagavond in eigen land aan de eerste wedstrijd op het WK. De ploeg speelt de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika, net als in 2010. Mogelijk staat ook oud-Ajacied Edson Álvarez aan de aftrap, al is zijn basisplaats nog niet zeker.

Journalist Daniel Reyes van het Mexicaanse Claro Sports schetst de situatie rond de bekende spelers binnen de selectie. "Santiago Giménez zal niet de eerste spits zijn en misschien niet eens de tweede", zegt Reyes tegen het Eindhovens Dagblad. "Hij heeft niet veel gespeeld in dit seizoen, maar zit wel bij de selectie. Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers, red.) is sowieso de beoogde aanvalsleider."

Ook over voormalig Ajax-speler Álvarez is hij voorzichtig in zijn verwachtingen. "Ook Edson Álvarez start denk ik niet en zowel op het middenveld als achterin heeft hij veel concurrentie. Wel kan hij in beide linies nog de nodige minuten sprokkelen. Álvarez heeft dit seizoen op huurbasis bij Fenerbahce gespeeld en gaat denk ik terug naar West Ham United, maar of hij na de degradatie van die club in het Championship gaat spelen, betwijfel ik", aldus Reyes.