Geschreven door Jessica Westdijk 03 jan 2021 om 20:01

Edson Álvarez komt bij Ajax ook dit seizoen weinig aan spelen toe en zou het liefst op korte termijn vertrekken bij Ajax. Valencia zou al interesse hebben getoond. In de tussentijd probeert de Mexicaan zich te richten op andere zaken. Zo heeft hij nu zijn eigen app gelanceerd.

In de app krijg je een exclusief kijkje in het leven van Álvarez. Met foto’s, limited edition kleding, livestreams, winacties en meer. Een deel van de app is betaald. De app is te downloaden voor iOS. Bekijk de app in de App Store