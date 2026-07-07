'Edson Álvarez staat voor opmerkelijke stap naar de Bundesliga'

Een transfer is lastig te realiseren gezien het huidige contract van de Mexicaan, maar de promovendus waagt desondanks een serieuze poging, zo meldt Florian Plettenberg op X. Álvarez zou zelf openstaan voor een directe overstap naar de Duitse club. Daarmee lijkt de controleur, die tussen 2019 en 2023 uitgroeide tot een publiekslieveling bij Ajax, zijn carrière mogelijk voort te zetten in de Bundesliga.

De oud-Ajacied ligt nog tot medio 2028 vast bij West Ham United, waardoor een definitieve transfer financieel gezien geen eenvoudige opgave zal zijn. Köln onderzoekt daarom verschillende constructies om een deal mogelijk te maken. Of de Engelse club bereid is mee te werken, is op dit moment nog niet duidelijk.