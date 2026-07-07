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'Edson Álvarez staat voor opmerkelijke stap naar de Bundesliga'

Arthur
Edson Álvarez
Edson Álvarez Foto: © BSR Agency

Voormalig Ajax-middenvelder Edson Álvarez staat mogelijk voor een verrassende stap naar de Bundesliga. Volgens exclusieve informatie onderzoekt 1. FC Köln momenteel de mogelijkheden om de 28-jarige Mexicaan over te nemen van West Ham United.

Een transfer is lastig te realiseren gezien het huidige contract van de Mexicaan, maar de promovendus waagt desondanks een serieuze poging, zo meldt Florian Plettenberg op X. Álvarez zou zelf openstaan voor een directe overstap naar de Duitse club. Daarmee lijkt de controleur, die tussen 2019 en 2023 uitgroeide tot een publiekslieveling bij Ajax, zijn carrière mogelijk voort te zetten in de Bundesliga.

De oud-Ajacied ligt nog tot medio 2028 vast bij West Ham United, waardoor een definitieve transfer financieel gezien geen eenvoudige opgave zal zijn. Köln onderzoekt daarom verschillende constructies om een deal mogelijk te maken. Of de Engelse club bereid is mee te werken, is op dit moment nog niet duidelijk.

Álvarez verruilde Ajax in de zomer van 2023 voor West Ham, nadat hij in Amsterdam uitgroeide tot een van de belangrijkste spelers van het elftal. De Mexicaans international won met Ajax onder meer twee landstitels en de KNVB Beker en bereikte in 2019 de halve finale van de Champions League.

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