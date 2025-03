Edvardsen baalt: "De scheidsrechter floot toen vooral voor Ajax"

Tyrell Malacia heeft Go Ahead Eagles-spits Victor Edvardsen zaterdagavond in de rust laten weten dat hij irritant bezig was, zo vertelt de Zweed in gesprek met Voetbal International .

Edvardsen nam een belangrijke rol in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen PSV. Hij had vooraf al een idee bedacht over hoe zijn tegenstanders aan wilde pakken. "Het is een beetje begonnen in de uitwedstrijd tegen Ajax", vertelt hij. "De scheidsrechter floot toen vooral voor Ajax. Toen we tegen PSV moesten, wilde ik niet dat de scheidsrechter de wedstrijd kapot ging fluiten."

"Ik ging vol voor ieder duel en probeerde in het hoofd van de spelers van PSV te komen. Dat is gelukt. Hun spelers zeiden van alles tegen me, maar dat doet me niks. Ik vecht voor iedere bal. In de rust zei Malacia tegen me dat ik praatjes had en irritant was. Ja, dat moeten we wel", blikt hij terug. "We zijn een kleinere club. Eigenlijk zou het omgekeerd moeten zijn, maar deze keer kwam hij naar mij toe. Soms voetballen wij heel goed en soms komt het aan op vechten. Vandaag hebben we het allebei laten zien."

Gedurende de wedstrijd liepen de irritaties bij de spelers van PSV steeds meer op. "Dan weet ik dat ik op het randje zit en dat ze het voelen. Ik hou mijn rug recht. Ik ben echt niet bang voor spelers van PSV. Nu hebben we laten zien dat we ze twee keer kunnen verslaan. Het was geen incident in de beker. Wij kunnen een Champions League-ploeg verslaan. Dat zegt iets over hoe goed we zijn. We moeten ook beseffen en voelen hoe goed we zijn."