"Edvardsen beschikt over veel kwaliteiten die Farioli zoekt"

Ajax was afgelopen winter flink actief op de transfermarkt. Er werden vier nieuwe spelers gehaald: Youri Regeer, Oliver Edvardsen, Lucas Rosa en Matheus. Zij brengen de selectie meer in balans, denkt clubwatcher Lentin Goodijk.

"Regeer, Edvardsen en Rosa kunnen allemaal goed op meerdere posities uit de voeten. Op die manier hoopt Ajax te voorkomen dat Farioli capriolen moet uithalen als Kenneth Taylor op linksbuiten of Kian Fitz-Jim op rechtsback", schrijft Goodijk in de nieuwe Voetbal International.

Het is nu aan Francesco Farioli om de nieuwelingen in te passen. Regeer staat voorlopig buitenspel vanwege een blessure, maar Edvardsen is wel direct beschikbaar. "Met zijn snelheid, diepgang en verdedigende bereidheid beschikt de 25-jarige Noor over veel kwaliteiten die Farioli zoekt in een buitenspeler. Maar Edvardsen blonk vooral uit in het dynamische omschakelvoetbal van Go Ahead Eagles, waarbij hij de vrijheid had om veel naar binnen te komen."

Goodijk ziet dat Farioli een andere insteek heeft. "Hij streeft naar meer controle en een zorgvuldige opbouw, waarbij de buitenspelers het veld breed moeten houden. Het wordt interessant om te zien hoe snel Edvardsen zijn weg vindt in die nieuwe speelwijze."

Dat geldt ook voor Rosa, schetst de journalist. "Met de 24-jarige Braziliaan haalt Ajax een atleet met gif in huis die op beide flanken kan spelen. Rosa is een klassieke vleugelverdediger: hij heeft de snelheid en het loopvermogen om continu de overlap te maken en houdt ervan om zich defensief vast te bijten in zijn tegenstander. Rosa brengt zo een vleugje Tagliafico terug naar Amsterdam."

Goodijk vervolgt: "Maar ook hem wacht een heel ander takenpakket onder Farioli. De Ajax-trainer laat zijn backs veelvuldig aan de binnenkant spelen, om een extra man op het middenveld te creëren. Rosa moet dus van de buitenbaan naar de binnenbaan, waar het een heel stuk drukker is. Het is aan de Braziliaan om te laten zien dat hij ook daar het overzicht kan behouden, zowel in aanvallend als in defensief opzicht", zo klinkt het.