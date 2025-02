Edvardsen blijft dromen: "Als dat gebeurt, is het een bonus"

Oliver Edvardsen heeft zijn eerste weken als speler van Ajax achter de rug. De vleugelaanvaller sprak met Voetbal International over die ervaring, maar ging ook even terug in de tijd.

In het interview wordt Edvardsen erop gewezen dat hij zo'n tien jaar geleden nog jeugdinterlands heeft gespeeld voor Noorwegen. "Ja, dat klopt, dat waren niet mijn beste wedstrijden!", vertelt hij. "Het is inmiddels alweer een lange tijd geleden, daarna ben ik nooit meer opgeroepen."

De transfer zou ervoor kunnen zorgen dat hij weer in beeld komt bij de nationale ploeg. Edvardsen zelf zou dit ook graag willen. "Ja natuurlijk, al sinds ik een kind was, is het een droom om voor de nationale ploeg te spelen. Dus dat zou geweldig zijn. Ik probeer niet té veel na te denken over dat soort dingen en me gewoon te ontwikkelen en elke dag mijn best te doen. Wat komt, dat komt. Als het gebeurt, is het een bonus voor me. Zo zie ik het."

De nationale ploeg van Noorwegen zit momenteel in een goede fase, en heeft de beschikking tot meerdere topspelers als Erling Haaland en Martin Odegaard. Met die spelers probeert het land voor het eerst sinds 2000 een eindtoernooi te halen. "Dat leeft enorm", vertelt Edvardsen. "We hebben een aantal héél goede spelers. Dus het is sowieso ook niet makkelijk om erbij te komen. De belangstelling is heel groot en de verwachtingen zijn heel hoog, met name natuurlijk van de komende kwalificatiereeks, om naar het WK te gaan. Laten we zien hoe het loopt."