Edvardsen eerlijk: "Misschien moet je niets veranderen wat werkt"

"Ik probeer op het juiste moment op de juiste plek te zijn. Als je daar bent, kan het gebeuren”, vertelt de rossige Noor bescheiden aan De Telegraaf. Edvardsen maakte tegen Willem II zijn vierde goal voor Ajax. De aanvaller wist alle vier zijn Ajax-goals als invaller te maken en geeft in Tilburg toe dat hij misschien gevaarlijker is als invaller dan als basisspeler. "Misschien moet je iets niet veranderen als het werkt. Ik doe alles om het team te helpen."

De Noor kon ook rekenen op lof van trainer Francesco Farioli. "Eén van zijn belangrijkste karakteristieken en de reden waarom ik dacht dat hij bij ons zou passen, is dat hij een speler is die heel taakgeoriënteerd is", aldus Farioli. "Hij is een kampioen in het aanvallen van de tweede paal en aan het einde van de aanval te staan. Zijn doelpunten dit seizoen voor ons, maar ook veel uit het verleden zijn bijna copy paste met op het juiste moment op de juiste plek zijn. Voor een team als het onze, dat veel op de helft van de tegenstander is, is het belangrijk om spelers te hebben die in de box zijn als de bal daar komt."