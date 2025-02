Edvardsen geeft transfertip aan topclubs: "Een geweldige speler"

Oliver Edvardsen heeft het uitstekend naar zijn zin bij Ajax. De rappe vleugelaanvaller, die in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo op fraaie wijze wist te scoren, geeft toe dat zijn rol onder Francesco Farioli anders is dan bij Paul Simonis in zijn tijd bij Go Ahead Eagles.

"Ja, ik moet bij Ajax wat meer aan de buitenkant spelen dan ik bij Go Ahead deed", vertelt hij in een interview op de website van VI. "Maar voor mij is het geen enkel probleem om het iets anders in te vullen. Ik kan me aanpassen. Iets nieuws leren, kan juist ook iets goeds zijn, denk ik. Voor ik naar Go Ahead kwam, speelde ik ook weleens wat meer aan de buitenkant, of zelfs aan de rechterkant, op het middenveld of als spits", blikt Edvardsen terug.

"Ik denk dat ik op verschillende manieren van waarde kan zijn, het hangt gewoon af van de samenstelling van het elftal", vervolgt de buitenspeler, die denkt dat er nog meer spelers van de club uit Deventer klaar zijn voor een stap hoger. "Zeker, kijk maar naar de laatste twee jaar, waarin allerlei spelers een mooie transfer hebben gemaakt. Willum Willumsson, Bas Kuipers, Philippe Rommens, Jeffrey de Lange... Nu doet Jakob Breum het natuurlijk heel erg goed, een geweldige speler. Dus dat is zeker mogelijk", besluit Edvardsen over zijn voormalige ploeggenoot in de Adelaarshorst.