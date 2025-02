Edvardsen: "Ging er niet vanuit dat ik in de basis zou starten"

Oliver Edvardsen had gemengde gevoelens na zijn goal tegen Go Ahead Eagles. De Ajax-aanvaller scoorde de 2-0 maar erkent ook dat het lastig was zijn oude ploeg pijn te doen.

"Het is altijd lekker om te scoren", begint Edvardsen tegenover de camera van de NOS. "Maar het is wel een goal met gemixte gevoelens doordat het tegen mijn oude club is. Het was een goede voorzet van Anton (Gaaei, red.)."

De matchwinner van Ajax had helemaal niet verwacht tegen de Deventernaren in de basis te gaan beginnen. "Nee. Er staat al een heel goede aanval. Dus nee, ik ging er niet vanuit dat ik in de basis zou starten", is hij eerlijk.

Edvardsen weet hoe speciaal het duel voor hem was. "Ik heb hier een paar jaar gespeeld en een geweldige tijd gehad. Het was speciaal om tegen ze te scoren. Het is wel typisch denk ik, om tegen je oude club te een doelpunt te maken."

Ajax had het arbitrale trio niet tegen zich zitten. "Misschien hadden we een paar momenten die onze kant op vielen. Maar we hadden ook de kansen om het eerder te 'killen'. Maar ik ben inderdaad de killer vandaag", besluit hij.