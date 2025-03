Edvardsen helemaal thuis bij Ajax: "Ik ben met iedereen goed"

Oliver Edvardsen is inmiddels ruim anderhalf maand speler van Ajax. De Noorse vleugelaanvaller voelt zich goed op zijn plek in Amsterdam.

Edvardsen kwam in de winter over van Go Ahead Eagles. "Ik houd van de stad, club en mensen. Ik voel me hier heel erg thuis", vertelt hij aan Ajax TV. "Natuurlijk ben ik met iedereen in de groep goed, maar misschien iets meer met de Deense jongens. Met hen kan ik ook meer mijn eigen taal spreken. Maar zoals ik al zei, ben ik met iedereen goed."

De 26-jarige Edvardsen maakte al een paar goals, maar speelde lang niet alles. "Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar misschien is het wel meer dan ik had verwacht. Het is hier geweldig", laat hij weten. "Ik moet natuurlijk nog wel wennen. Het is een nieuwe omgeving en een andere speelstijl."