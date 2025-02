"Edvardsen is geen Traoré of Godts, met een geweldige dribbel"

Oliver Edvardsen kwam deze winter naar Ajax als concurrent voor Mika Godts. René Hake, die met de aanvaller samenwerkte bij Go Ahead Eagles, stelt dat hij wel een heel ander type is dan de Belg.

"Het is geen typische Amsterdammer met een grote mond. Maar de bravoure, de lef, de overtuiging: dat zit wel in zijn benen. Hij heeft een enorme drang naar de goal", zegt de trainer in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ollie is een heel evenwichtig persoon, weet wat hij wel en niet kan. Hij is vrij stoïcijns, kent ook amper schommelingen in zijn emotie."

Toen Edvardsen naar Deventer kwam, was hij nog een rechtsbuiten. In de eerste helft van dit seizoen maakte hij indruk op links. "Wij haalden hem naar links en ontwikkelden hem beetje bij beetje. Niet tot klassieke buitenspeler, die het van de één tegen één moet hebben. Hij is geen Traoré of Godts, met een geweldige dribbel. Oliver moet het veel meer van loopvermogen en timing hebben."