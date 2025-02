Edvardsen klaar voor debuut bij Ajax: "Bravoure in de benen"

Trainer René Hake, die hem bij Go Ahead Eagles onder zijn hoede had, ziet een speler met unieke kwaliteiten. "Bravoure? Dat komt bij Ollie niet uit de mond, maar wel uit zijn voeten," stelt hij.

Met Edvardsen haalt Ajax niet alleen een veelzijdige aanvaller binnen, maar ook een pure atleet. Hij was tot zijn zestiende actief als turner en verraste zijn oude ploeggenoten in Deventer regelmatig met indrukwekkende salto’s. In de Eredivisie kreeg hij dan ook al snel de bijnaam Epke, een knipoog naar Olympisch kampioen Epke Zonderland. Maar naast zijn atletisch vermogen, is het zijn tactische intelligentie die hem onderscheidt. "Hij herkent wanneer de bal vrij is en gaat dan lopen. Hij is links en rechts, dynamisch en in balans. Zijn verleden als atleet zie je overal in terug," aldus Hake bij het Algemeen Dagblad.

Bij Go Ahead werd Edvardsen geen klassieke vleugelaanvaller, maar een spits met een feilloos gevoel voor de juiste momenten. "Hij moet het niet hebben van dribbels zoals Traoré of Godts. Zijn kracht ligt in zijn loopvermogen en timing," zegt Hake. Daarbij kreeg hij hulp van Frank Berghuis, de vader van zijn nieuwe ploeggenoot Steven Berghuis. Als assistent-trainer bij Go Ahead leerde Berghuis sr. hem de diagonale loopacties waarmee hij verdedigers in de luren legde. "Frank verdient daar echt de credits voor," benadrukt Hake.