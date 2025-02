Edvardsen maakt indruk: "Een goed ventje, er zit nog wel rek in"

Rene Wagelaar had Oliver Edvardsen graag bij FC Twente gezien. De linksbuiten ruilde Go Ahead Eagles afgelopen winter echter in voor Ajax.

Edvardsen was naar verluidt in beeld bij FC Twente, maar bleek onhaalbaar voor de club uit Enschede. "Het was een goede speler geweest voor FC Twente", denkt Wagelaar in VoetbalTijd van 1Twente Enschede. Afgelopen zondag maakte de Noor zijn eerste doelpunt voor Ajax. "Er zit nog wel rek in, het is een goed ventje. Ik weet niet of hij de druk van een topclub aankan."

Wagelaar denkt dat de 25-jarige buitenspeler een enorme versterking voor de ploeg van Joseph Oosting was geweest. "Bij FC Twente was hij basisspeler geworden, maar het was wel een bak geld geweest", beseft hij. "Je moet het kunnen en willen betalen, maar het is wel een goede speler."