Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Edvardsen niet bezig met transfer: "Zeker niet, ik ben tevreden"

Max
bron: ESPN
Oliver Edvardsen in actie tegen Go Ahead Eagles
Oliver Edvardsen in actie tegen Go Ahead Eagles

Oliver Edvardsen kent nog geen hele gelukkige periode bij Ajax. De Noorse aanvaller denkt echter niet aan een vertrek uit Amsterdam. 

Edvardsen kwam in de winterstop over van Go Ahead Eagles, maar was in zijn eerste halfjaar bij Ajax vooral wisselspelers. Met de komst van Raul Moro lijkt ook dit seizoen het perspectief op een basisplek niet al te groot voor de linksbuiten. "Ik was vorig jaar ook vaak invaller, dus dat is niet nieuw", reageert hij bij ESPN. "We hebben hier veel goede spelers, met allemaal verschillende kwaliteiten. Het is gewoon een goed team."

Go Ahead Eagles zou al geïnformeerd hebben bij Ajax voor een nieuwe samenwerking met Edvardsen, maar Ajax wilde niet meewerken. Edvardsen zelf is ook niet bezig met een vertrek. "Nee, zeker niet. Ik ben tevreden", verzekert de vleugelaanvaller. "Het is goed zo."

Het laatste Ajax Nieuws Oliver Edvardsen
