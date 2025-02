Edvardsen noemt drie uitblinkers bij Ajax: "Hij is een topspeler"

Oliver Edvardsen geniet van het niveau bij Ajax. De behendige dribbelaar is in zijn eerste weken een aantal spelers opgevallen.

"Ik herinner me Godts nog van onze wedstrijd met Go Ahead tegen Ajax, ik vind Mika echt een goede speler. Hij is natuurlijk een echte specialist in het dribbelen, maar ook zijn techniek, zijn aannames zijn goed. Een mooie speler om naar te kijken", zegt Edvardsen bij Voetbal International.

Hij licht uit wat hem zo speciaal maakt. "Ja, Mika blinkt uit in de één-tegen-één, terwijl dat voor mij iets is waar ik aan wil werken. Andersom heb ik misschien ook weer kwaliteiten waar hij iets van kan leren. Ik hoop dat we op die manier het team sterker maken."

Ook andere spelers vallen hem op. "Er zijn hier sowieso heel veel goede spelers. Brian Brobbey is zó sterk, hij is ongelooflijk met een man in zijn rug. En je hebt natuurlijk Jordan Henderson. Ook een heel goede speler om naar te kijken. De controle die hij heeft, het overzicht, zijn passing..."

"Ik weet nog dat we met Go Ahead tegen hem speelden in De Adelaarshorst. We zetten altijd vol druk, maar hij vond daar telkens een oplossing voor. Ik weet nog steeds niet hoe hij dat deed, maar hij keek de ene kant op en speelde dan over zijn standbeen een strakke bal de andere kant op, en dan was ik gezien! Dan mocht ik weer vijftig meter terug sprinten. Dat herinner ik me nog heel goed, hij is een topspeler", besluit hij.