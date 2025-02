Edvardsen noemt voorbeeld: "Ik keek vroeger graag naar hem"

Edvardsen kijkt vaak naar beelden om zichzelf te verbeteren. "Van jezelf, maar ook van andere spelers. Vroeger keek ik graag naar Eden Hazard, maar er zijn natuurlijk nog veel meer goede voorbeelden te vinden online", vertelt hij aan Voetbal International. "Daarna kijk ik dan clips van mezelf terug en speel ik het nog eens in mijn hoofd af: dat had ik ook zo kunnen oplossen. Hopelijk herinner je dat de volgende keer als je in zo’n situatie komt."

Bij Go Ahead Eagles deed hij dat vaak met Frank en Tristan Berghuis, de vader en jongere broer van Steven. "Dan werkten we aan specifieke dingen die belangrijk zijn als aanvaller. Het om je heen kijken als je de bal krijgt, je oriëntatie, dat soort dingen", legt de aanvaller uit. "Met Frank stonden we als aanvallers ook op het veld, dan ging het bijvoorbeeld over de loopacties in het strafschopgebied, waar je moet komen, hoe je het best kunt afronden en hoe je creatief kunt zijn. Daar houdt hij van, en ik ook. Het was een genot om met ze te werken, omdat je merkt dat ze écht van voetbal houden."