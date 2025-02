Edvardsen onder de indruk van medespeler: "Kan veel van hem leren"

Oliver Edvardsen is blij met zijn transfer naar Ajax. Hij ziet dat het totaal anders is om voor zo'n grote club te spelen.

Zijn transfer naar Ajax kreeg niet veel aandacht in zijn thuisland, maar daar zit de aanvaller niet mee. "Laat mij maar voetballen", steekt hij van wal tegenover TV2. "Het is een jongensdroom en het is erg leuk om deel van uit te maken van Ajax. Het is een hele grote club met veel geschiedenis. Er zijn veel fans en er gebeurt veel rondom de club. Het is leuk."

Aan het spelen in de Johan Cruijff Arena moet Edvardsen nog even wennen. "Het is een beetje nieuw voor mij. Het is groter en er zijn veel meer mensen. Ik probeer er niet te veel over na te denken en me in plaats daarvan te concentreren op wat ik eraan kan doen."

Ook spelen met Jordan Henderson, die als aanvoerder van Liverpool de Champions League en Premier League won, vindt de Noor mooi. "Het is ontzettend leuk om met zo’n goede speler te spelen. Ik kan veel van hem leren, zoals je van iedereen wat kan leren. Ik ben hier nog niet zo lang, dus ik zal de komende weken eens beter moeten kijken", grapt Edvardsen.

Of hij tegen Union Sint-Gillis weer in de basis begint, durft hij niet te zeggen. "Dat zullen we nog wel eens moeten afwachten. Er is hier sprake van grote concurrentie."