Derksen looft trainerstalent: "Ik zou het durven als ik Ajax was"
'Edvardsen richting uitgang': "Ajax wil definitief afscheid nemen"

Arthur
bron: Mike Verweij
Oliver Edvardsen in de Arena
Oliver Edvardsen in de Arena Foto: © Pro Shots

Het verblijf van Oliver Edvardsen in de Johan Cruijff ArenA lijkt voor Ajax beperkt te blijven tot één jaar. De Amsterdamse club wil de Noorse aanvaller komende januari graag laten vertrekken, mede omdat hij ook door andere clubs wordt gevolgd. Voor Raúl Moro geldt dat laatste ook, maar hem ziet Ajax juist liever niet vertrekken.

Dat meldt De Telegraaf dinsdag via clubwatcher Mike Verweij. In een video-item vertelt hij over de interesse in Edvardsen, wiens vertrek nog niet definitief is. "Ajax zou definitief afscheid willen nemen van de buitenspeler, terwijl de clubs die hem willen overnemen voorlopig vooral denken aan een huurtransfer," aldus Verweij. Edvardsen kwam vorig jaar in de winter voor zo’n drie miljoen euro over van Go Ahead Eagles, en Ajax hoopt die investering terug te verdienen.

Ook voor Raúl Moro is er belangstelling voor een huurdeal. De Spaanse vleugelspeler speelt pas een half seizoen voor de recordkampioen en liet nog geen grote indruk achter. "Verschillende Spaanse clubs hopen op zijn komst, maar Ajax werkt niet mee aan een tijdelijk vertrek. De Amsterdammers zien nog steeds heil in een langer verblijf van Moro," vertelt Verweij.

Volgens de Spaanse krant La Razón willen Espanyol, Real Oviedo en Valencia Moro huren. Daarnaast is er ook Italiaanse interesse. Ajax betaalde afgelopen zomer elf miljoen euro om de Spanjaard los te weken bij Real Valladolid. Moro tekende een contract tot medio 2030, terwijl Edvardsen nog tot de zomer van 2028 vastligt.

Quilindschy Hartman

Opvallend: Ajax-target Hartman buiten selectie gehouden bij Burnley

Politie bij de Johan Cruijff ArenA

Verdachte rellen bij Ajax toont berouw: "Het is afschuwelijk"

Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

