'Edvardsen richting uitgang': "Ajax wil definitief afscheid nemen"

Het verblijf van Oliver Edvardsen in de Johan Cruijff ArenA lijkt voor Ajax beperkt te blijven tot één jaar. De Amsterdamse club wil de Noorse aanvaller komende januari graag laten vertrekken, mede omdat hij ook door andere clubs wordt gevolgd. Voor Raúl Moro geldt dat laatste ook, maar hem ziet Ajax juist liever niet vertrekken.

Dat meldt De Telegraaf dinsdag via clubwatcher Mike Verweij. In een video-item vertelt hij over de interesse in Edvardsen, wiens vertrek nog niet definitief is. "Ajax zou definitief afscheid willen nemen van de buitenspeler, terwijl de clubs die hem willen overnemen voorlopig vooral denken aan een huurtransfer," aldus Verweij. Edvardsen kwam vorig jaar in de winter voor zo’n drie miljoen euro over van Go Ahead Eagles, en Ajax hoopt die investering terug te verdienen.

Ook voor Raúl Moro is er belangstelling voor een huurdeal. De Spaanse vleugelspeler speelt pas een half seizoen voor de recordkampioen en liet nog geen grote indruk achter. "Verschillende Spaanse clubs hopen op zijn komst, maar Ajax werkt niet mee aan een tijdelijk vertrek. De Amsterdammers zien nog steeds heil in een langer verblijf van Moro," vertelt Verweij.

Volgens de Spaanse krant La Razón willen Espanyol, Real Oviedo en Valencia Moro huren. Daarnaast is er ook Italiaanse interesse. Ajax betaalde afgelopen zomer elf miljoen euro om de Spanjaard los te weken bij Real Valladolid. Moro tekende een contract tot medio 2030, terwijl Edvardsen nog tot de zomer van 2028 vastligt.