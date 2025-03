Edvardsen vertelt over zijn vriendin: "Zij is ook voetballer"

Oliver Valaker Edvardsen (26), heeft het uitstekend naar zijn zin bij Ajax. De Noorse vleugelaanvaller, die eerder dit jaar overkwam van Go Ahead Eagles, was in zes wedstrijden al drie keer trefzeker. Zo wist hij op fraaie wijze te scoren tijdens zijn thuisdebuut tegen Heracles Almelo.

“Het is moeilijk om het op dat moment te beseffen, omdat je zo met de wedstrijd bezig bent", blikt de buitenspeler terug op de website van ESPN. "Daarna besef je het meer. Als ik speel, ben ik alleen met het voetballen bezig", aldus Edvardsen, die bij Go Ahead Eagles 'Epke' werd genoemd door zijn lenigheid.

Ondanks zijn lengte van 1 meter 75 wint hij ook relatief veel duels. “Ik probeer altijd het duel aan te gaan. Ik zou niet weten hoe het komt. Ik heb dat eigenlijk altijd gedaan", vervolgt hij vastberaden. "Het is natuurlijk ook belangrijk om je duels te winnen, al is het alleen al voor de energie voor je ploeg. Misschien denken ze wel dat ik niet groot genoeg ben. Dan bewijs ik het tegendeel. Lang geleden deed ik aan turnen", verklapt Edvardsen.

"Maar toen ik ongeveer 16 jaar was, ben ik gestopt. Wie weet heeft dat er aan bijgedragen", beseft de flankspeler, die de interlandperiode heeft benut om tijd door te brengen met zijn vriendin. "Zij is ook voetballer, ze speelt bij Wolfsburg. Ze heet Justine Kjelland. Dus alles gaat over voetbal bij ons", lacht Edvardsen, die niet werd opgeroepen voor de Noorse nationale ploeg. "Vrienden zeiden: 'Je moet je telefoon in de gaten houden'. Misschien word ik overwogen, maar nu nog niet. Maar hopelijk de volgende keer wel", besluit de Ajax-aanvaller.