Edvardsen voelt zich thuis bij Ajax: "Kost tijd je aan te passen"

Oliver Edvardsen kijkt met vertrouwen uit naar zijn eerste volledige seizoen in dienst van Ajax. De Noorse aanvaller maakte afgelopen winter de overstap van Go Ahead Eagles en had naar eigen zeggen even nodig om volledig te aarden in Amsterdam.

"De stap naar Ajax was een grote stap. Elke keer dat je ergens anders naartoe gaat, kost het gewoon tijd om je volledig aan te passen", vertelt Edvardsen aan de clubkanalen. "Ik heb het nu een paar keer gedaan, dus ik wist wat ik kon verwachten. Ik had ongeveer een maand of twee nodig bij Ajax om me echt op mijn gemak te voelen."

Na zijn bliksemstart, met doelpunten in zijn eerste drie thuisduels, groeide Edvardsen uit tot een vaste waarde in het roulatiesysteem van toenmalig coach Francesco Farioli. Inmiddels voelt hij zich op zijn plek in de hoofdstad, al moest hij wel wennen aan het verschil met Deventer: "In Deventer kende je bijna iedereen. Je zou in ieder geval bijna altijd iemand tegenkomen die je kent. Dat had ik nog meer in Noorwegen. In Amsterdam is dat anders, maar dat is prima."

Bij het aanpassen kreeg hij hulp van een bekende. "Met dank aan Enric Llansana", zegt Edvardsen over zijn oud-ploeggenoot bij Go Ahead Eagles. "Hij vertelde me waar ik heen moest in de stad en wat ik moest checken. En ik heb er nog steeds maar een fractie van gezien. Ik zou de omgeving nog wel wat meer willen verkennen."

De Noor voelt zich sowieso prettig in Nederland. "Ik vind het hier in Nederland echt leuk. Mensen zijn ontspannen en hun Engels is goed. De levensstijl is gestructureerd op een manier die vertrouwd aanvoelt. Net als Noorwegen, wat aanpassing gemakkelijker maakt."