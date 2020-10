Geschreven door Jordi Smit 28 okt 2020 om 10:10

© Proshots

Edwin van der Sar is in december alweer 8 jaar onderdeel van het bestuur van Ajax. Waar de club hem in 2012 aanstelde als directeur marketing, bekleedt hij sinds 2016 de functie van algemeen directeur. Michael Kinsbergen maakte hem in het begin van dichtbij mee en blikt met Voetbal International terug op die tijd.

De oud-topkeeper volgde na zijn voetballoopbaan de opleiding International Master of Sportmanagement aan het Johan Cruyff Institute. Hoewel Van der Sar daar veel leerde over het managementvak, moest hij in zijn begin bij Ajax behoorlijk wennen. “Edwin zei dat hij letterlijk nog nooit op een bureaustoel had gezeten. Hij was een sportman met een enorme conditie. Na een dag op kantoor konden we hem soms uitwringen”, vertelt Kinsbergen.

Dat veranderde de afgelopen 8 jaar aanzienlijk door zijn opgedane ervaring. Zijn verleden als sluitpost bij onder meer Ajax, Juventus en Manchester United sterkt hem volgens Kinsbergen in zijn huidige baan. “Het absorberen van kritiek is een van zijn kwaliteiten. Edwin hoort het allemaal wel, maar kan er ontzettend goed mee omgaan. Hij heet niet voor niks ijskonijn. Ik herken nog steeds de keeper in hem. Fouten legt hij direct naast zich neer, hij richt zich gewoon weer op de volgende bal.”

Van der Sar heeft zijn huidige rol van algemeen directeur grotendeels te danken aan Johan Cruijff, die bij de Amsterdammers een bestuur voor zich zag met oud-voetballers: ook wel het Bayern München-model genoemd. Kinsbergen is het met die gedachten eens. “Een van de belangrijkste taken van een directie is bijvoorbeeld het aanstellen van de trainer. Dat moet gebeuren door iemand met kennis van zaken. Het kleedkamergevoel is niet aan te leren, terwijl veel directietaken wél zijn aan te leren.”