Edwin van der Sar (54) maakt in Portugal rentree op voetbalveld

Edwin van der Sar komt maandagavond in actie tijdens een benefietwedstrijd in Portugal. In het stadion van Sporting CP keept de voormalig Ajax-directeur in een wereldteam vol sterren tegen een selectie van Portugese legendes. Het duel staat volledig in het teken van het inzamelen van geld voor goede doelen.

Voorafgaand aan de wedstrijd sprak Van der Sar met het Bulgaarse Sportal. De oud-doelman werd gevraagd naar de lastigste spits waar hij in zijn carrière tegenover stond. "Dat moet dan toch Ronaldo uit Brazilië zijn. Die was echt heel erg goed", aldus Van der Sar tegenover Sportnieuws.

Ook over Hristo Stoichkov, de Bulgaarse aanvaller met wie hij in het benefietduel een team vormt, had hij lovende woorden. "Ik herinner hem uit zijn tijd bij Barcelona, met Johan Cruijff als trainer, met Michael Laudrup, Romario en Ronald Koeman. Toen ik opgroeide en Barcelona keek, genoot ik daar wel van. Hij had een typische manier van spelen", vertelde hij.

Tot slot kwam de vraag voorbij wie hij tegenwoordig de beste doelman vindt. Van der Sar koos daarbij niet voor een gevestigde naam, maar voor een keeper die nog moet bewijzen dat hij zich bij de absolute top kan voegen. "Ik ben wel heel benieuwd hoe Gianluigi Donnarumma het gaat doen bij Manchester City. Laten we dat eens afwachten."