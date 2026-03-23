Het laatste Ajax Nieuws

Edwin van der Sar dankbaar: "Ik heb alles aan hem te danken"

Edwin van der Sar
Edwin van der Sar is Johan Cruijff nog altijd enorm dankbaar. De voormalig doelman kreeg door het clubicoon van Ajax de kans in Amsterdam. 

Van der Sar is Cruijff nog altijd enorm dankbaar. "Niet min of meer. Ik heb alles aan Cruijff te danken", vertelt de voormalig doelman en directeur van Ajax aan Ajax Showtime. Van der Sar kwam in 1990 op voorspraak van Cruijff over van VV Noordwijk. "Je moest ergens inkomen als jong ventje, hebt bepaalde zaken moeten overwinnen, succes gehad met trofeeën, maar hebt ook wedstrijden verloren en fouten gemaakt."

Van der Sar stond ruim driehonderd wedstrijden onder de lat voor Ajax en kreeg jaren later een bestuursfunctie in Amsterdam. "Als je die kans krijgt, dan ben je daar heel dankbaar voor, maar je moet het dan nog wel waarmaken."

Moncef Zekri

'Ajax concurreert met PSV om Marokkaanse vleugelverdediger (17)'

0
Andy van der Meijde gaat los

VIDEO | Van der Meijde gaat compleet los bij goal in Klassieker

0
Het laatste Ajax Nieuws Edwin van der Sar
Oscar Garcia langs de lijn

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk tegen Feyenoord (1-1)

0
Wout Weghorst baalt

Weghorst na dit seizoen naar FC Twente? "Denk dat hij gaat komen"

0
Kees Smit en Troy Parrott

AZ-uitblinker naar Ajax? "Een tussenstop zou eigenlijk ideaal zijn"

0
Anouk Hoogendijk

Anouk Hoogendijk over Ajax-tijd: "Toen zat ik huilend op de bank"

0
René Wagelaar

Wagelaar en Verbeek bekritiseren Ajax-trainer: "Heel eng gedrag"

0
Freek Jansen

Jansen ziet probleem bij Ajax: "Blijft wel een beetje treurig"

0
Sherida Spitse

Sherida Spitse reageert op ontslag: "Het gaat niet top bij Ajax"

0
