Edwin van der Sar dankbaar: "Ik heb alles aan hem te danken"

Edwin van der Sar is Johan Cruijff nog altijd enorm dankbaar. De voormalig doelman kreeg door het clubicoon van Ajax de kans in Amsterdam.

Van der Sar is Cruijff nog altijd enorm dankbaar. "Niet min of meer. Ik heb alles aan Cruijff te danken", vertelt de voormalig doelman en directeur van Ajax aan Ajax Showtime. Van der Sar kwam in 1990 op voorspraak van Cruijff over van VV Noordwijk. "Je moest ergens inkomen als jong ventje, hebt bepaalde zaken moeten overwinnen, succes gehad met trofeeën, maar hebt ook wedstrijden verloren en fouten gemaakt."

Van der Sar stond ruim driehonderd wedstrijden onder de lat voor Ajax en kreeg jaren later een bestuursfunctie in Amsterdam. "Als je die kans krijgt, dan ben je daar heel dankbaar voor, maar je moet het dan nog wel waarmaken."