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Ajax historie & oud-spelers

Edwin van der Sar pakt handschoen op en verschijnt op voetbalveld

Bjorn
Edwin van der Sar
Edwin van der Sar Foto: © BSR Agency

Edwin van der Sar heeft de keepershandschoenen weer aangetrokken. De oud-doelman van Ajax verscheen deze week op de training bij de amateurs van VV Katwijk, dat uitkomt in de Tweede Divisie.

Op beelden van de club uit Zuid-Holland is te zien dat Van der Sar het trainingsveld betreedt. Dat riep de nodige vragen op. De 55-jarige Van der Sar speelde 130 interlands voor het Nederlands elftal, maar zal niet aansluiten bij de selectie van VV Katwijk.

"Hij trainde een avond mee, omdat hij met de legends van United moet spelen op 10 oktober", laat de club namelijk weten. De Manchester United Legends spelen op zaterdag 10 oktober in Jakarta een wedstrijd tegen de North London Legends. Van der Sar speelde maar liefst 266 officiële wedstrijden voor Manchester United en wordt bij de Engelse topclub als een clubicoon beschouwd. 

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