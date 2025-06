Edwin van der Sar tipt United over oud-Ajacied: "Haal hem terug"

Edwin van der Sar vindt dat Antony een nieuwe kans moet krijgen bij Manchester United. De oud-vleugelaanvaller van Ajax was vooralsnog niet succesvol in Engeland.

Van der Sar wordt in gesprek met The Sun gevraagd naar de transferzomer van Manchester United. Gelukkig ben ik niet meer in een positie om een club voor te schrijven welke spelers gehaald moeten worden, maar ze zijn op de goede weg door een meer ervaren aanvaller te strikken", laat de oud-doelman weten. "Alejandro Garnacho gaat misschien wel, maar ik zou zeggen: haal Antony terug. Ik weet alleen niet of dat realistisch is."

De Braziliaan kwam in de zomer van 2022 voor bijna honderd miljoen euro over van Ajax, maar kwam totaal niet uit de verf bij Manchester United. Afgelopen seizoen hervond hij op huurbasis bij Real Betis weer zijn vorm. Het is nog niet bekend of de Spaanse club Antony definitief gaat overnemen.