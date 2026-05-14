Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Eén Ajacied genomineerd als Johan Cruijff Talent van het Jaar

Sara
bron: ESPN
Johan Cruijff Arena
Johan Cruijff Arena Foto: © BSR Agency

Mika Godts is genomineerd voor de titel Johan Cruijff Talent van het Jaar 2025/’26. Ook Ajax-huurling Dies Janse is genomineerd. De verdediger wordt dit seizoen verhuurd aan FC Groningen. 

De overige genomineerden voor Johan Cruijff Talent van het Jaar zijn Sami Ouaissa (N.E.C. Nijmegen), Mats Rots (FC Twente) en Kees Smit (AZ). De winnaars worden op maandag 25 mei bekendgemaakt tijdens de Eredivisie Awards 2026, live te zien bij ESPN.  

De winnaar wordt in samenwerking met Coaches Betaald Voetbal gekozen door de trainers en beide bondscoaches. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de grootste talenten in de mannen- en vrouwencompetitie. De winnaar krijgt de mogelijkheid om een Cruyff Court aan te wijzen dat zijn of haar naam draagt. Vorig jaar won Jorrel Hato deze prijs bij Ajax.

Godts werd dit seizoen al drie keer Talent van de Maand en is met zeventien goals en twaalf assists de meest waardevolle speler in de Eredivisie. Janse begon 29 keer als basisspeler bij FC Groningen en won liefst 62% van zijn 177 persoonlijke duels. De verdediger keert in de zomer normaal gesproken weer terug bij de Amsterdammers.   

Gerelateerd:
Davy Klaassen baalt

Klaassen over Conference League: "Moeten ons niet te groot voelen"

0
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil talentvolle aanvaller uit de jeugd van Feyenoord kapen'

0
Lees meer:
Ajax Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Klaassen over Conference League: "Moeten ons niet te groot voelen"

'Ajax wil talentvolle aanvaller uit de jeugd van Feyenoord kapen'

Verweij vreest rampscenario voor Ajax: "Een internationale afgang"

Eén Ajacied genomineerd als Johan Cruijff Talent van het Jaar

Jordi Cruijff negeert scouts van Ajax: "Geen meetings ingepland"

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

Derksen waarschuwt 'drie jongens' bij Ajax: "Heel onverstandig"

Henk Spaan deelt 4 (!) uit aan Ajacied: "Niemand gaat hem missen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws