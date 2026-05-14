Eén Ajacied genomineerd als Johan Cruijff Talent van het Jaar
Mika Godts is genomineerd voor de titel Johan Cruijff Talent van het Jaar 2025/’26. Ook Ajax-huurling Dies Janse is genomineerd. De verdediger wordt dit seizoen verhuurd aan FC Groningen.
De overige genomineerden voor Johan Cruijff Talent van het Jaar zijn Sami Ouaissa (N.E.C. Nijmegen), Mats Rots (FC Twente) en Kees Smit (AZ). De winnaars worden op maandag 25 mei bekendgemaakt tijdens de Eredivisie Awards 2026, live te zien bij ESPN.
De winnaar wordt in samenwerking met Coaches Betaald Voetbal gekozen door de trainers en beide bondscoaches. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de grootste talenten in de mannen- en vrouwencompetitie. De winnaar krijgt de mogelijkheid om een Cruyff Court aan te wijzen dat zijn of haar naam draagt. Vorig jaar won Jorrel Hato deze prijs bij Ajax.
Godts werd dit seizoen al drie keer Talent van de Maand en is met zeventien goals en twaalf assists de meest waardevolle speler in de Eredivisie. Janse begon 29 keer als basisspeler bij FC Groningen en won liefst 62% van zijn 177 persoonlijke duels. De verdediger keert in de zomer normaal gesproken weer terug bij de Amsterdammers.
