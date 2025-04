Eén Ajacied opgenomen in Eredivisie Elftal van de Maand maart

Kenneth Taylor kan terugkijken op een goede maand maart. De middenvelder van Ajax is opgenomen in het Eredivisie Elftal van de Maand .

Ajax pakte in maart tien punten in vier wedstrijden, waarin vooral de topper tegen PSV afgelopen weekend van groot belang was. Taylor was trefzeker in de 0-1 overwinningen op zowel Almere City en PEC Zwolle en bracht zijn ploeg daarmee de punten. Ook in Eindhoven speelde de middenvelder een uitstekende wedstrijd.

Eredivisie Elftal van de Maand maart: Roefs (NEC), El Karouani (FC Utrecht), Eerdhuijzen (Sparta Rotterdam), Young (Sparta Rotterdam), Bakari (Sparta Rotterdam), Taylor (Ajax), Iqbal (FC Utrecht), Paixao (Feyenoord), Edvardsen (Go Ahead Eagles), Antman (Go Ahead Eagles), Hornkamp (Heracles Almelo)