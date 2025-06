"Een genot om onder John Heitinga en Marcel Keizer te spelen"

Pelle Clement is enthousiast over het nieuwe trainersduo van Ajax. De middenvelder speelde bij Jong Ajax onder John Heitinga en Marcel Keizer, die volgens hem voor echt 'Ajax-voetbal' zorgden.

In het sterke team van 2016/2017, met onder anderen Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, wisten zij volgens Clement het maximale eruit te halen, met hoog niveau en veel spelplezier. "Dat jaar was voor ons een genot om te spelen", zegt de huidig Sparta-speler tegen NRC.

Clement prijst Keizer als een van de beste tactische trainers die hij heeft gehad. De nieuwe Ajax-assistent was duidelijk, maar gaf spelers ook veel vrijheid. "Hij is geobsedeerd door de manier van spelen, neemt daar het hele team in mee." Heitinga blonk juist uit in de persoonlijke begeleiding van spelers. "Hij was veel bezig met verdedigers, maar ook met aanvallers, gaf ze een ander perspectief."

Volgens Clement hadden Keizer en Heitinga dat jaar een goede klik. Die samenwerking is nu opnieuw belangrijk, gezien de uitdagingen in de Johan Cruijff Arena.