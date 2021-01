Geschreven door Auke Kooreman 17 jan 2021 om 21:01

De eerste Klassieker zonder publiek zal niet de boeken in gaan als een onvergetelijke Klassieker. In alle voorgaande duels tussen Ajax en Feyenoord waren er altijd wel supporters aanwezig. 17 januari 2021 was dat niet geval. Het was waarschijnlijk één van de redenen dat het een vrij gezapig duel was.

Net als op de tribunes gebeurde er een lange tijd weinig tot niks spannends op het veld. Feyenoord zakte volledig in en Ajax had voortdurend de bal, maar speelde in een te laag tempo. Daarnaast was de thuisploeg ook erg slordig aan de bal. Had dat te maken met dat Feyenoord volledig inzakte of dat er totaal geen belevenis was rondom het stadion?

Ryan Gravenberch haalde continu de bal op bij een van de centrale verdedigers. Opvallend genoeg keken de ervaren Ajacieden vrij snel naar de achttienjarige middenvelder. Naast dat de jonge middenvelder erg creatief is aan de bal, houdt hij hem ook gemakkelijk bij hem. Met zijn lange sterke lichaam houdt hij zijn tegenstanders makkelijk van zich af. Gravenberch houdt de spelers even gemakkelijk van zich af als de bal aan zijn voet. Onder druk of niet, in eigen zestien of die van de tegenstander, het maakt de nummer acht van Ajax allemaal niet uit. Na twintig minuten weinig tot geen kansen kwam de eerste echte kans van Ajax bij hem uit. Met een simpele, maar geweldige kap maakte hij ruimte voor zichzelf en liet Nick Marsman kansloos. Een mooie eerste goal in een doorsnee eerste helft. Feyenoord kwam na de achterstand een paar keer gevaarlijk in de zestien van Ajax, maar schoot telkens tegen Andre Onana op.

In de tweede helft ontstond er voor beide ploegen meer ruimte, maar zowel Ajax als Feyenoord bleef erg slordig aan de bal. Echter wist Feyenoord wel te scoren. Alleen werd het doelpunt door de VAR correct afgekeurd. Na een aantal wissels werd het spel van Ajax niet beter. Het creëerde weinig kansen en moest steeds vaker de verdedigende optie kiezen. Feyenoord werd duidelijk sterker. Steven Berghuis kreeg tot twee keer toe een grote kans, maar wist die kansen niet te benutten. De digitale klok kwam steeds dichter bij het eindsignaal. De Amsterdammers hadden daar wel vrede mee, maar de Rotterdammers namen in de laatste minuten geen gas terug. Ondanks de hoge intensiteit en de laatste bal op de lat bleven de drie punten in Amsterdam en kan Ajax toewerken naar het bekerduel met AZ.