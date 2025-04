Een minuut stilte voor duel Willem II - Ajax: "Dat is besloten"

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Willem II. Voor de wedstrijd in Koning Willem II Stadion wordt een minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van voormalig Ajax-trainer Leo Beenhakker.

"Voor aanvang van alle wedstrijden in de eerstvolgende speelronde van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie en de halve finales van de TOTO KNVB Beker Vrouwen wordt een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan Leo Beenhakker", schrijft de KNVB op de officiële website. "Dat is besloten door het competitiebestuur betaald voetbal."

Leo Beenhakker overleed donderdag op 82-jarige leeftijd in zijn woonplaats Rotterdam. De oud-trainer was tweemaal bondscoach van het Nederlands elftal en heeft daarnaast ook in clubverband een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. Zijn trainersloopbaan begon bij Veendam, waarna Beenhakker werkzaam was bij onder andere SC Cambuur, Go Ahead Eagles, Ajax, FC Volendam, Feyenoord en Vitesse. Zowel met Ajax (twee keer) als met Feyenoord veroverde hij de landstitel. Zijn grootste clubsuccessen vierde 'Don Leo' echter bij Real Madrid waarmee hij drie keer op rij landskampioen werd.