Geschreven door Jessica Westdijk 29 mei 2021 om 20:05

Ajax kan terugkijken op een geweldig seizoen waarin het de Nederlandse voetbalcompetitie wist te domineren. De Amsterdamse topclub won voor de 35e keer in de historie de landstitel en voor de 20e keer de KNVB Beker. In Europa zat er een stuk meer in, maar moest het zijn meerdere erkennen in AS Roma. Wij nemen het seizoen met jullie door in cijfers en statistieken!

Eerste seizoenshelft

Het seizoen begon later door de coronacrisis, waardoor de eerste seizoenshelft in de Eredivisie slechts uit 14 wedstrijden bestond. Ajax wist de eerste seizoenshelft als koploper af te sluiten. De Amsterdammers wonnen 11 van de 14 wedstrijden. Er werd één keer gelijkgespeeld en tweemaal verloren. Vooral het doelsaldo was opmerkelijk te noemen. Ajax scoorde 52 doelpunten en kreeg 10 tegentreffers te verwerken. Na 14 competitieduels bedroeg de voorsprong op achtervolger PSV slechts één punt.

De meest opmerkelijke overwinning in de eerste helft van het seizoen werd geboekt in Venlo. Ajax won op bezoek bij VVV-Venlo met maar liefst 0-13. Halverwege stond Ajax op een 0-4 voorsprong, maar in de tweede helft kwam de ploeg pas echt los. De spits Lassina Traore noteerde vier doelpunten en twee assists. In de groepsfase van de Champions League eindigde Ajax op de 3e plaats achter Liverpool FC en Atalanta Bergamo.

Statistieken in de 1e seizoenshelft (Eredivisie):

Doelpunten: 52

Tegendoelpunten: 10

Overwinningen: 11

Gelijke spelen: 1

Nederlagen: 2

Grootste overwinning: 0-13 (VVV-Venlo)

Grootste nederlaag: 1-2 (FC Twente)

Tweede seizoenshelft

In de tweede seizoenshelft wist Ajax pas echt te imponeren. De landskampioen verloor slechts één wedstrijd en dat was in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma (1-2). In de Eredivisie bleef Ajax ongeslagen. In 20 wedstrijden werd er 16 keer gewonnen en driemaal gelijkgespeeld. Ajax kwam in de tweede seizoenshelft tot 50 competitietreffers en incasseerde slechts 13 tegendoelpunten. De voorsprong op de concurrentie bleef uitlopen. Uiteindelijk was de voorsprong op concurrent PSV maar liefst 16 punten.

In de tweede helft van het seizoen had Ajax duidelijk meer moeite om met hele ruime cijfers te winnen. Op 21 maart 2021 werd er met 5-0 gewonnen van ADO Den Haag, de grootste winstpartij van de tweede seizoenshelft. Op 18 april 2021 won Ajax de bekerfinale met 1-2 van Vitesse. Het winnende doelpunt werd gescoord door de Braziliaan David Neres in de 89e minuut. Vitesse stond op dat moment met een man minder op het veld.

Statistieken in de 2e seizoenshelft (Eredivisie):

Doelpunten: 50

Tegendoelpunten: 13

Overwinningen: 17

Gelijke spelen: 3

Nederlagen: 0

Grootste overwinning: 5-0 (ADO Den Haag)

Grootste nederlaag: geen

De Klassieker en topwedstrijden

Ajax won op 17 januari 2021 in eigen huis met 1-0 van Feyenoord. Het enige doelpunt van de Klassieker werd gescoord door Ryan Gravenberch. Op 9 mei 2021 won Ajax ook overtuigend met 0-3 in De Kuip, een duel waarin Feyenoord tweemaal in eigen doel schoot.

Uitslagen van alle topwedstrijden:

Ajax – Feyenoord: 1-0

Feyenoord – Ajax: 0-3

Ajax – PSV: 2-2

PSV – Ajax: 1-1

Ajax – PSV: 2-1 (KNVB Beker)

AZ – Ajax: 0-3

Ajax – AZ: 2-0

AZ – Ajax: 0-1 (KNVB Beker)

Ajax – Vitesse: 2-1

Vitesse – Ajax: 1-3

Vitesse – Ajax: 1-2 (KNVB Beker)

Uitslagen van Ajax in Europa:

Ajax – Liverpool FC: 0-1

Atalanta Bergamo – Ajax: 2-2

FC Midtylland – Ajax: 1-2

Ajax – FC Midtylland: 3-1

Liverpool FC – Ajax: 1-0

Ajax – Atalanta Bergamo: 0-1

OSC Lille – Ajax: 1-2

Ajax – OSC Lille: 2-1

Ajax – Young Boys: 3-0

Young Boys – Ajax: 0-2

Ajax – AS Roma: 1-2

AS Roma – Ajax: 1-1

Ajax voor de 35e keer kampioen

Ajax won in het seizoen 2020/2021 voor de 35e keer in de clubhistorie de landstitel in de Eredivisie. De overige titels werden gewonnen in 1918, 1919, 1931, 1932, 1934, 1937, 1939, 1947, 1957, 1960, 1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1985, 1990, 1994, 1995, 1996, 1998, 2002, 2004, 2011, 2012, 2014 en 2019.

In het seizoen 2020/2021 kwam Ajax tot 102 doelpunten in de Eredivisie. De Serviër Dusan Tadic wist de clubtopscorerstitel te veroveren met 14 doelpunten. De aanvaller was daarnaast ook nog eens goed voor 18 assists en mocht zichzelf opnieuw de meest efficiënte speler van Ajax noemen.