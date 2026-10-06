Eenhoorn blijft kritisch op Ajax: "Zij kregen toen de hele pot"
Robert Eenhoorn kijkt nog altijd met de nodige frustratie terug op de manier waarop de financiële pot in het afgebroken coronaseizoen werd verdeeld. De huidige directeur van Feyenoord was destijds algemeen directeur van AZ en zag zijn club samen met Ajax bovenaan eindigen. Vooral de financiële gevolgen van het besluit zitten hem nog steeds dwars.
De Eredivisie werd na 25 speelrondes stilgelegd vanwege de coronapandemie. Ajax en AZ hadden allebei 56 punten, waarbij Ajax op basis van het betere doelsaldo boven AZ stond. De Amsterdammers werden uiteindelijk niet uitgeroepen tot kampioen, maar kregen wel het Europese ticket dat verbonden was aan de eerste plaats. AZ had daar moeite mee, mede omdat de Alkmaarders dat seizoen twee keer van Ajax hadden gewonnen. Eenhoorn benadrukt echter dat het hem niet alleen om de ranglijst ging.
"Het was best lastig", geeft Eenhoorn aan in de Willem & Wessel Podcast. "Het seizoen was eerder gestopt en daarvoor was geen regelgeving. Wij hadden net zoveel punten en twee keer gewonnen van Ajax, uit en thuis. Dat is dus best een lastig besluit. Normaal gaat het om doelsaldo en dat was bij hen dan beter. Dat snapten wij dus wel, alleen het heet betaald voetbal en dus gaat er geld in op."
Volgens Eenhoorn zat het grootste probleem vervolgens in de manier waarop de financiële gevolgen werden afgehandeld. Ajax kreeg als nummer één namelijk ook het grootste deel van de bijbehorende inkomsten. "Als je een keuze maakt, wat doe je dan vervolgens met die grote pot? Dat is dan ook iets waar je over na moet denken. Het was niet alleen dat men Ajax nummer één maakte, maar ze kregen ook de hele pot. Daar ging het uiteindelijk om."
Achteraf begrijpt Eenhoorn zelfs dat Ajax als nummer één werd aangewezen. De bestuurder vindt vooral dat er vervolgens beter naar de verdeling van het geld had moeten worden gekeken. "Het was niet eens zo’n gek idee, al kon ik dat niet hardop zeggen, om Ajax de nummer één te laten zijn. Ze stonden hoger in de coëfficiënten en kregen dus meer geld. Dat is op zich niet erg, als je vervolgens ook gaat kijken hoe je het verdeelt. Dat gebeurde niet en daar waren wij het niet mee eens."
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Eenhoorn blijft kritisch op Ajax: "Zij kregen toen de hele pot"
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