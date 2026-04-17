Eenhoorn waarschuwt Ajax: "Ze zullen fans moeten teleurstellen"

Niek
Robert Eenhoorn in het AFAS Stadion van AZ
Robert Eenhoorn in het AFAS Stadion van AZ

Ajax is achter de schermen al druk bezig met een uitwijkplan voor de mogelijke thuiswedstrijden in de play-offs, zo valt te lezen op de website van NOS. Robert Eenhoorn heeft er wel vertrouwen in dat de club uit Amsterdam een oplossing zal vinden (als dat nodig is). 

"De solidariteit is nog weleens ver te zoeken bij voetbalclubs, maar als de nood aan de man is, dan zijn er altijd wel een paar bereid om te kijken of ze kunnen helpen", voorspelt hij. "En vergeet niet, er zijn ook clubs die de extra verhuur-inkomsten wel kunnen gebruiken. Dat is ook een factor. En Ajax is ook geen club die in het rood staat natuurlijk", constateert Eenhoorn, die zelf een ervaringsdeskundige is. 

Hij was in 2019 de directeur van AZ en doordat een deel van het dak destijds instortte, moest de club uit Alkmaar uitwijken. FC Twente en ADO Den Haag boden vervolgens uitkomst. "Maar er waren meer clubs die zich bij ons hadden gemeld om ons te helpen. Ze zagen wel dat we serieus in de problemen zaten", blikt de bestuurder terug. 

Eenhoorn adviseert Ajax om ook met de supporters van een mogelijke 'partnerclub' te praten. "Hoe kijkt zo'n supportersvereniging er tegenaan dat wij in hun stadion gaan spelen? Wij hebben bij FC Twente toen gevraagd waar zij wilden dat wij gingen zitten. Maar de supporters van Vak P (de harde kern) zeiden: nee joh, geen enkel probleem, jullie kunnen gewoon aan onze kant zitten."

"Het voordeel bij ADO was dat het stadion ongeveer net zo groot was als dat van ons", blikt Eenhoorn terug. "Er waren ook veel overeenkomsten, waardoor we het goed konden spiegelen. We konden onze seizoenkaarthouders bijna allemaal eenzelfde soort plek geven. Dat zal voor Ajax natuurlijk een stuk moeilijker worden. Ze zijn gewend om te spelen voor 55.000 mensen, en die stadions zijn er nagenoeg niet. Ze zullen fans moeten teleurstellen."

