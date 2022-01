Geschreven door Idse Geurts 11 jan 2022 om 09:01

Ajax heeft maandag een eerste bod uitgebracht op Steven Bergwijn. Het gaat om een bedrag van rond de 18 miljoen euro. De huidige werkgever van Bergwijn, Tottenham Hotspur, heeft dit bod echter ook gelijk afgewezen. Tottenham wil een hoger bedrag voor de aanvaller ontvangen. Dit komt mede doordat meerdere clubs Bergwijn op de korrel hebben.

Toch lijkt Ajax niet bij de pakken neer te gaan zitten. David Neres wordt waarschijnlijk verkocht aan Shakhtar Donetsk, dus een extra optie op de flanken is broodnodig. Toch is het nog maar de vraag of Bergwijn zelf een overgang naar Ajax ziet zitten. De aanvaller speelt pas twee jaar in het buitenland, dus wellicht wil hij nog niet terugkeren naar Nederland.

Ook verschillende analisten twijfelen of de komst van Bergwijn nut heeft voor Ajax. Zo stelt Jan van Halst bij Rondo dat er eigenlijk geen plek is voor Bergwijn. “Als je zonder de Afrika Cup naar Ajax kijkt, dan heb je Sébastien Haller, Antony en Dusan Tadic. Waar komt hij dan te spelen? Dan gaat hij straks weer niet spelen”, zo beargumenteert de analist.