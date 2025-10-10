AD Voetbalpodcast
Inan ziet: "Daardoor kunnen ze hem moeilijk aan de kant zetten"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
'Eerste details Ajax-uitshirt voor volgend seizoen uitgelekt'

Max
bron: X (voorheen Twitter)
De speelsters van Ajax voorafgaand aan het duel met GC Frauenfussball
De speelsters van Ajax voorafgaand aan het duel met GC Frauenfussball Foto: © BSR Agency

Het seizoen is nog niet zo lang geleden begonnen, maar de eerste details van het uitshirt van Ajax voor volgend seizoen zijn uitgelekt. Volgens Optaleak zullen de Amsterdammers in het oranje-zwart gaan spelen. 

Dit seizoen speelt Ajax de uitwedstrijden in een donkerblauw uitshirt, met lichtblauwe details, maar volgend seizoen lijkt het aan te treden in het oranje-zwart. Daarnaast zal ook het klassieke Adidas-logo ook te zien zijn op het shirt, weet Optaleak

Aad de Mos

De Mos ziet probleem Ajax: "De helft hoort daar niet te spelen"

0
Alexei Dominguez

Mexicaanse club bevestigt interesse Ajax: "Waren erg te spreken"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Kees Smit

Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

0
Rob Jansen

Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

0
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
