'Eerste details Ajax-uitshirt voor volgend seizoen uitgelekt'

Het seizoen is nog niet zo lang geleden begonnen, maar de eerste details van het uitshirt van Ajax voor volgend seizoen zijn uitgelekt. Volgens Optaleak zullen de Amsterdammers in het oranje-zwart gaan spelen.

Dit seizoen speelt Ajax de uitwedstrijden in een donkerblauw uitshirt, met lichtblauwe details, maar volgend seizoen lijkt het aan te treden in het oranje-zwart. Daarnaast zal ook het klassieke Adidas-logo ook te zien zijn op het shirt, weet Optaleak.