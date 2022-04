Geschreven door Jessica Westdijk 02 apr 2022 om 12:04

Mohamed Ihattaren heeft vrijdagavond zijn eerste minuten in het Ajax-shirt gemaakt. Hij mocht na 61 minuten invallen in het duel tussen NAC Breda en Jong Ajax, dat eindigde in 0-0.

Bijna een jaar na zijn laatste wedstrijd maakte hij zijn rentree. “Het is een mooi moment voor hem. Hij heeft bijna een jaar niet gevoetbald. We wisten natuurlijk, afgezien van de vorm, hoe hij binnenkwam bij Ajax. We zijn hartstikke blij voor Mo dat hij dit punt heeft bereikt en dat hij hier staat, maar hij heeft nog een heel lange weg te gaan”, reageerde trainer John Heitinga na afloop bij ESPN.

“Dat hij hier nu is, zegt veel over zijn instelling. Maar nogmaals: hij is er nog niet. Vanaf dag één hebben we gezegd dat hij de handschoen moet oppakken. De kwaliteiten van Mo kennen we”, aldus Heitinga. Dat Ihattaren vrijdagavond minuten al maakte voor Jong Ajax, was toch nog best een verrassing. Een paar weken geleden gaf Erik ten Hag nog aan dat de conditie van Ihattaren nog te wensen overliet. Al gaf de trainer daarbij ook aan dat het talent zeker op de goede weg was. Dat is dus nu gebleken.