Geschreven door Auke Kooreman 04 nov 2020 om 00:11

Dinsdagavond stond er voor de Amsterdammers een hele belangrijke wedstrijd op het programma. Na alle coronaproblemen bij Ajax stond er toch een hele degelijke ploeg aan de aftrap. De elf basisspelers begonnen geweldig, maar daarna werd het een lastige wedstrijd.

Ajax kwam uitstekend uit de startblokken. Na 1 minuut kwamen de Amsterdammers al op een 0-1 voorsprong dankzij Antony. De Braziliaan was in zijn tweede Champions Leaguewedstrijd voor het eerst trefzeker in het miljardenbal. De goede start werd beloond met een goal, maar Ajax bleef ook goed voetballen. Strakke ballen door de ruimtes, rust aan de bal en lopende mensen. Een tijdje na de eerste goal verscheen er een opmerkelijk moment bij de thuisploeg. Poulinho speelde bal de terug naar zijn eigen keeper, die de bal rustig in zijn handen pakte. Andersen kreeg een black out en vergat even dat het niet toegestaan was in de voetballerij. Iedereen van de thuisploeg ging op de achterlijn staan en met alles wat zij hadden sprongen de spelers voor het schot van Dusan Tadic. Het mocht echter niet baten. Tadic zag zijn schot via een Midtjylland speler tegen het net gaan. Ajax had al na 13 minuten een comfortabele voorsprong, maar een makkelijk avondje werd het niet.

Na nog geen achttien minuten spelen stonden er al in totaal 3 doelpunten op het scorebord. De Denen gaven niet op en vonden de ruimtes achter de verdediging van Ajax. Midtjylland liet het een paar keer liggen om vroeg terug te komen, maar in de 18de minuut was het dan toch raak. Anders Dreyer krulde de bal prachtig om Onana heen. De Amsterdammers leken het zwaar te hebben na de aansluitingstreffer. Het was heel onrustig aan de kant van Ajax en de achterste line kon vaak niet het middenveld aanspelen. Veel terugspeelballen naar Andre Onana en Lisandro Martnez en Perr Schuurs het centrum van dinsdagavond verspeelden vaak onnodig de bal. Maar als Ajax dan eindelijk over de helft was konden de middenvelders en aanvallers niet hun rust bewaren. Rust, daar waren de Amsterdammers letterlijk en figuurlijk hard aan toe.

Erik ten Hag had veel te bespreken in de kleedkamer. De mannen van Veronica Inside hielden het nog rustig, maar vooral Schuurs en Jurgen Ekkelenkamp werden erg bekritiseerd. De jonkies hadden duidelijk moeilijk tegen de felle Denen. Ekkelenkamp werd uiteindelijk ook geslachtofferd door Ten Hag. Davy Klaassen, die op de wedstrijddag nog even over vloog, mocht 45 minuten meedoen. Klaassen moest voor meer nauwkeurigheid en rust zorgen.

Nauwkeurigheid en rust was ver te zoeken aan het begin van de tweede helft. Vanaf de 60ste minuut leek het wel wat nauwkeuriger te worden, maar de ruimte was nergens te bekennen rond om het strafschopgebied van de thuisploeg. Ook op eigen helft was het vrij druk. Midtjylland zakte met veel man in, maar zette ook met zijn alle Ajax onderdruk. Noussair Mazraoui creëerde knap ruimte voor zichzelf, maar gaf de bal uiteindelijk net te laat aan Antony. De grensrechter hield zijn vlag omlaag, maar de VAR corrigeerde de meneer langs de lijn en de stand bleef op 1-2. Ondanks het matige spel van Ajax werd de thuisploeg in de tweede helft niet gevaarlijk. Een eerste helft met 3 goals en een tweede helft met 0 echte gevaarlijke kansen aan beide kanten. De tweede helft ging als een nachtkaars uit, maar het belangrijkst was dat Ajax met 3 punten Denemarken verliet.