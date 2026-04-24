Eijkelkamp bekritiseert Ajax: "Dat is eigenlijk heel triest"
PSV is dit seizoen opnieuw kampioen van Nederland geworden en de voorsprong ten opzichte van directe 'concurrenten' als Feyenoord, NEC en Ajax is ontzettend groot. Rene Eijkelkamp toont zich kritisch over het beleid van Ajax en Feyenoord.
"Ik vind het als oud-speler van de club natuurlijk geweldig dat PSV kampioen wordt. Maar met zo’n overmacht zegt het natuurlijk ook heel veel over de rest", vertelt hij op de website van VI. "En dat is zeven, was een kop in de krant toen Fred Grim de wacht werd aangezegd bij Ajax. De zevende trainer, sinds het vertrek van Erik (ten Hag, red.) in 2022. En Óscar García is de derde trainer in één seizoen. Dat is ongekend en eigenlijk heel triest", aldus Eijkelkamp.
"In mijn ogen heeft het alles met beleid te maken", vervolgt hij kritisch. "Het is eigenlijk begonnen met het vertrek van Marc Overmars. Weg was de rust. Er zijn bij Ajax daarna zoveel wisselingen op zoveel plekken geweest. Dat maakt alles zeer wankel. Bij Feyenoord zie ik dat ook. Kijk naar PSV. De structuur is overzichtelijk, ze gaan goed met de mensen om en van boven naar beneden is alles geregeld", constateert Eijkelkamp, die ook de inbreng van Peter Bosz roemt.
"Hij kan bij PSV met hele goede spelers uitstekend werken, zijn filosofie op het veld uitvoeren en prijzen pakken. Maar ik had het ook begrepen als hij had gewacht op het bondscoachschap bij het Nederlands elftal", benadrukt hij. "Dat is natuurlijk een mooie afsluiting van je trainerscarrière. Want ik hoor Bosz ook over zijn kleinkinderen en festivals. Ik kan hem aanraden een keer naar de Zwarte Cross te gaan, maar dat gaat niet als je hoofdtrainer bent van PSV. Wellicht wel als hij later nog een keer bondscoach zou worden. Zou ik wel mooi vinden", besluit Eijkelkamp, die zelf in Dalfsen (provincie Overijssel) woont.
Zet in op Ajax tegen NAC Breda!
Ajax speelt zaterdagavond de uitwedstrijd tegen NAC Breda. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Blokzijl ook naar Ajax? "Hij heeft er nog een mooie rek inzitten"
Eijkelkamp bekritiseert Ajax: "Dat is eigenlijk heel triest"
Weghorst krijgt voorkeur boven Dolberg: "De belangrijkste pijler"
Spaan wil wijziging in opstelling Ajax: "Dat zie je bijna nooit"
'Datum Barcelona-Ajax lekt uit; probleem dreigt voor Amsterdammers'
PSV moet Ivan Perisic missen tijdens uitwedstrijd tegen Ajax
Lasse Schöne openhartig: "Dat heeft mentaal veel energie gekost"
'Ajax slaat slag en weet twee spelers langer aan zich te binden''
'PSV mogelijk zonder sterspeler in Johan Cruijff Arena tegen Ajax'
Fabrizio Romano: 'Ajax serieus geïnteresseerd in Real-middenvelder'
"Mij is verteld dat Jordi Cruijff hem het liefst als trainer wil"
'Volgende Europese topclub mengt zich in strijd om Mika Godts'
Dest niet onder de indruk van KNVB: "Toen nam ik ze niet serieus"
Wout Weghorst naar FC Twente? "Daar is de leiding van overtuigd"
Tomiyasu verklapt favoriete positie: "Bij Japan sta ik daar ook"
Cesc Fabregas oogst lof: "Como is op dit moment beter dan Ajax"
Urby Emanuelson helpt verdediger van Ajax: "Ik ben nog te lief"
Rob Jansen tipte Ajax: "Ik heb gezegd dat ze hem moesten volgen"
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
'Ajax oefent tegen FC Barcelona': "Vergevorderde onderhandelingen"
Jan Wouters: "Die wilde liever een moord plegen dan verliezen"
Leon ten Voorde meent: "Hij is al niet meer te betalen voor Ajax"
Ajax moet vrezen voor Feyenoord: "Anderhalf miljoen euro schade"
ArenA-directeur Tanja Dik onder vuur: "Ze is er wel de baas"
'Weghorst kon naar Europese top, Cruijff blokkeerde transfer'
Henk Spaan prijst Ajacied: "Ik heb helemaal geen klachten meer"
Van der Doelen gecharmeerd van Ajacied: "Is dat niet iets voor PSV?"
Precious Ugwu wil ooit terug naar Ajax: "Unfinished business"
Jan Wouters: "Daar was ik bij Ajax nog helemaal niet aan toe"
'Ajax laat liefst dertien jeugdspelers vertrekken bij de club'