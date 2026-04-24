Eijkelkamp bekritiseert Ajax: "Dat is eigenlijk heel triest"

PSV is dit seizoen opnieuw kampioen van Nederland geworden en de voorsprong ten opzichte van directe 'concurrenten' als Feyenoord, NEC en Ajax is ontzettend groot. Rene Eijkelkamp toont zich kritisch over het beleid van Ajax en Feyenoord.

"Ik vind het als oud-speler van de club natuurlijk geweldig dat PSV kampioen wordt. Maar met zo’n overmacht zegt het natuurlijk ook heel veel over de rest", vertelt hij op de website van VI. "En dat is zeven, was een kop in de krant toen Fred Grim de wacht werd aangezegd bij Ajax. De zevende trainer, sinds het vertrek van Erik (ten Hag, red.) in 2022. En Óscar García is de derde trainer in één seizoen. Dat is ongekend en eigenlijk heel triest", aldus Eijkelkamp.

"In mijn ogen heeft het alles met beleid te maken", vervolgt hij kritisch. "Het is eigenlijk begonnen met het vertrek van Marc Overmars. Weg was de rust. Er zijn bij Ajax daarna zoveel wisselingen op zoveel plekken geweest. Dat maakt alles zeer wankel. Bij Feyenoord zie ik dat ook. Kijk naar PSV. De structuur is overzichtelijk, ze gaan goed met de mensen om en van boven naar beneden is alles geregeld", constateert Eijkelkamp, die ook de inbreng van Peter Bosz roemt.