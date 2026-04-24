2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Eijkelkamp bekritiseert Ajax: "Dat is eigenlijk heel triest"

Niek
René Eijkelkamp poseert voor zijn boot in Dalfsen (Overijssel)

PSV is dit seizoen opnieuw kampioen van Nederland geworden en de voorsprong ten opzichte van directe 'concurrenten' als Feyenoord, NEC en Ajax is ontzettend groot. Rene Eijkelkamp toont zich kritisch over het beleid van Ajax en Feyenoord. 

"Ik vind het als oud-speler van de club natuurlijk geweldig dat PSV kampioen wordt. Maar met zo’n overmacht zegt het natuurlijk ook heel veel over de rest", vertelt hij op de website van VI. "En dat is zeven, was een kop in de krant toen Fred Grim de wacht werd aangezegd bij Ajax. De zevende trainer, sinds het vertrek van Erik (ten Hag, red.) in 2022. En Óscar García is de derde trainer in één seizoen. Dat is ongekend en eigenlijk heel triest", aldus Eijkelkamp.

"In mijn ogen heeft het alles met beleid te maken", vervolgt hij kritisch. "Het is eigenlijk begonnen met het vertrek van Marc Overmars. Weg was de rust. Er zijn bij Ajax daarna zoveel wisselingen op zoveel plekken geweest. Dat maakt alles zeer wankel. Bij Feyenoord zie ik dat ook. Kijk naar PSV. De structuur is overzichtelijk, ze gaan goed met de mensen om en van boven naar beneden is alles geregeld", constateert Eijkelkamp, die ook de inbreng van Peter Bosz roemt.

"Hij kan bij PSV met hele goede spelers uitstekend werken, zijn filosofie op het veld uitvoeren en prijzen pakken. Maar ik had het ook begrepen als hij had gewacht op het bondscoachschap bij het Nederlands elftal", benadrukt hij. "Dat is natuurlijk een mooie afsluiting van je trainerscarrière. Want ik hoor Bosz ook over zijn kleinkinderen en festivals. Ik kan hem aanraden een keer naar de Zwarte Cross te gaan, maar dat gaat niet als je hoofdtrainer bent van PSV. Wellicht wel als hij later nog een keer bondscoach zou worden. Zou ik wel mooi vinden", besluit Eijkelkamp, die zelf in Dalfsen (provincie Overijssel) woont. 

Zet in op Ajax tegen NAC Breda!

Ajax speelt zaterdagavond de uitwedstrijd tegen NAC Breda. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
