Eijkelkamp over Ajax: "Dan wordt je afgerekend, zeker in de top"
René Eijkelkamp heeft zich uitgelaten over het competitieslot en de spanning bovenin. De oud-spits, die in het verleden onder meer uitkwam voor FC Twente en PSV en later actief was als trainer en zaakwaarnemer stond Voetbal International te woord.
De lat ligt volgens hem direct hoog bij Feyenoord die een moeilijke tijd beleven, zeker in de titelstrijd. "Dat klopt. Dat geldt ook voor Ajax en dan is deze wereld keihard. Dan word je afgerekend, zeker in de top. Excuses als blessures bestaan ook niet in topsport. Maar het is voor de spanning in de competitie niet goed als de verschillen tussen PSV en Ajax en Feyenoord zo groot zijn."
Voorlopig verwacht Eijkelkamp niet dat dat snel verandert. "Bij PSV waren ze al heel lang met die platte kar bezig. De winterbanden zaten er al een tijd onder. Maar laten we hopen dat het snel weer wat meer naar elkaar toetrekt", zo stelt hij bij Voetbal International.
