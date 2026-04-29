Eijkelkamp haalt uit: "Voor Heitinga bij Ajax geldt hetzelfde"

René Eijkelkamp ziet dat PSV momenteel heerst in Nederland. De oud-prof ziet dat er in Eindhoven op bestuurlijk vlak rust is in tegenstelling tot bij Ajax en Feyenoord.

"Met Marcel Brands, Earnest Stewart en Bosz is er helderheid en rust. Wat ik niet zo goed begrijp, is dat je als trainer allerlei papieren moet halen, maar dat je dus zomaar technisch directeur kunt worden. Dat is in mijn ogen de omgekeerde wereld", zegt Eijkelkamp in Voetbal International. "Brands en Stewart hoef je echt niks meer te vertellen", vervolgt hij. "Die hebben als ex-prof en directeur zoveel ervaring, die weten precies wat ze doen. Die weten nu al welke trainer ze halen als Peter weggaat, en Jan Vennegoor leert het vak van technisch manager."

Bij Feyenoord en Ajax is dat anders volgens Eijkelkamp. "Neem Dennis te Kloese. Misschien is hij een goede zakenman, hoor, maar hij is geen profspeler geweest. Hij is bij een grote club als Feyenoord al algemeen directeur en dan is hij ook nog technisch directeur. Hij is verantwoordelijk voor de aanstelling van de trainer. Robin van Persie moet een diploma hebben, maar degene die hem aantrekt niet. Dat vind ik krom. Je ziet waar het toe kan leiden." "Ik heb Robin meegemaakt als speler bij Oranje, maar als trainer ken ik zijn werkwijze natuurlijk niet. Maar ik kijk wél naar het spel van Feyenoord. Dat is op dit moment natuurlijk niet voldoende", meent Eijkelkamp. "Dat kun je degene die hem aanstelt aanrekenen. Want ik geloof oprecht dat je voor een club als Feyenoord – en voor John Heitinga bij Ajax geldt hetzelfde – meer bagage nodig hebt. Het is een ervaringsvak."