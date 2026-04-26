Eijkelkamp noemt oud-Ajacied voor Oranje: "Zelf wel fan van"

René Eijkelkamp vindt het moeilijk te zeggen wie de beste spits van het huidige Nederlands elftal is. Hij verwacht dat Ronald Koeman aan Memphis vast zal houden, maar zelf heeft hij ook nog de nodige ideeën.

"Memphis is de nummer één als hij fit is, daar houdt Koeman gewoon aan vast. Hij is niet echt een targetspits, gaat wel wat zwerven. Daar moet positioneel dan goed op worden geanticipeerd", meent René Eijkelkamp in Voetbal International.

"Ik ben zelf wel een fan van Brobbey, hij stond even wat stil, maar doet het nu weer goed", meent hij. "Malen ontwikkelt zich goed in Italië op die plek en Weghorst is de pinchhitter. Dat zijn er al vier."

"Maar Guus Til heeft me bij PSV op die plek ook verrast. Het leek vorig jaar even of hij er een tijdje niet zoveel schik meer in had, maar daar heeft hij dit seizoen geen last van. Til heeft de kans in de spits met beide handen aangegrepen", meent hij echter ook.

"Zo’n kerel is het ook, hij geeft nooit op. PSV heeft met hem in de spits de beste fase gehad. Soms vallen dingen ineens in elkaar. Hij heeft een neusje voor de goal. Dat is een gave, hoor, ik stond vaak net verkeerd haha… Til kan op meerdere posities spelen, hij lijkt me geen klager en Koeman mag 26 spelers meenemen. Dus misschien kan hij er nog bij komen", besluit hij.