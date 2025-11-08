Eijsink over Ajax: "In het geniep zaagden spelers aan zijn poten"

De onrust bij Ajax lijkt met de dag groter te worden. Trainer John Heitinga is vertrokken, technisch-directeur Alex Kroes lijkt bezig aan zijn laatste weken bij de club en sportief is de situatie dramatisch. Journalist Gijs Eijsink heeft op Facebook zijn mening niet onder stoelen of banken gestoken en analyseert de chaos die in Amsterdam is ontstaan.

"John Heitinga is uit zijn lijden verlost. Zo mogen we dat noemen", schrijft Eijsink. "Uit de selectie die de tamelijk onervaren technisch-directeur Alex Kroes bij elkaar geharkt had, wist hij geen solide basiselftal te formeren. Onderaan in het klassement van de Champions League, magere resultaten in de eredivisie, dat is voor Ajax-fans en Ajax-vips ondraaglijk."

Volgens Eijsink ligt de kern van het probleem bij de bestuurlijke keuzes van de clubleiding. "Kroes zou algemeen directeur worden, kocht met voorkennis een boel aandelen van de club, kreeg dus het deksel op de neus en werd toen naar de post van technisch-directeur gedirigeerd. Alsof die functie een fluitje van een cent is. Het vraagt om een vakman, om een voetbalman met fingerspitzengefühl. Hij kocht links en rechts wat dure spelers en wat blijkt: de technische staf kan er geen winnend elftal mee creëren. Heitinga exit. Kom maar terug Erik ten Hag. Maar of de Oldenzaler dat wil? Ik betwijfel het."

De journalist vraagt zich af of Ten Hag wel de juiste man is om het zinkende schip weer vlot te trekken. "Het kan alleen maar beter gaan, zegt u. Ja, maar Ten Hag is van de processen. Succes boeken, dat doet hij op termijn. En misschien kan hij niks met dit materiaal, koopt er dan in de winterstop nog een aantal spelers bij en moet dan zien of er nog wat van te maken valt."

Eijsink spaart de clubleiding niet. "Wat ik zo raar vind van deze beursgenoteerde roemruchte club met godenzonen en grote monden? Ze doen maar wat. Het is een chaos-club geworden. Van der Sar weg als directeur, maar een adequate opvolger die achter de schermen al klaargestoomd was, was er niet. Idem nadat Overmars, de technische baas, zich misdroeg. Een bijna even goeie plaatsvervanger was er niet. De raad van commissarissen is leeggestroomd, alleen Danny Blind zit er nog. Met tegenzin. Vervangers zijn nog niet gevonden. Hoe is dat mogelijk?"

De conclusie van Eijsink is helder: Ajax is stuurloos. "Farioli weg, Heitinga, zelf oud-Ajacied, moest het overnemen. Vanaf dag 1 zaagden journalisten, Ajax-volgers en soms in het geniep ook spelers aan zijn poten. Na de nederlaag van gisteren tegen Galatasaray was het zo ver. Heitinga moet opstappen, Kroes wil ook weg. Waarvandaan tovert men een wonderdokter die van deze selectie weer een doelpuntenmachine maakt? Ten Hag misschien of anders een ervaren buitenlander. Zoiets."