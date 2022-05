Geschreven door Idse Geurts 04 mei 2022 om 17:05

Het seizoen lijkt erop te zitten voor Ryan Gravenberch. Volgens De Telegraaf heeft de middenvelder woensdag tijdens de training een enkelblessure opgelopen. In het ziekenhuis is zijn enkel in het gips gezet. Naar verluidt is de blessure niet ernstig, maar kan Gravenberch de laatste drie competitiewedstrijden niet meer in actie komen.

Voor Ajax is de blessure van Gravenberch een hard gelach. Door de blessure van Gravenberch verliest de club nóg een basisspeler in de meest cruciale fase van het seizoen. Naast Gravenberch zijn immers ook Antony en Pasveer langdurig geblesseerd. Daarnaast kwakkelen Noussair Mazraoui en Lisandro Martinez ook al enige tijd met kleine blessures. Met nog drie wedstrijden in de Eredivisie te gaan moet Erik ten Hag dus nog flink gaan puzzelen in zijn selectie.

Ook lijkt Gravenberch vanwege deze blessure zijn laatste wedstrijd voor Ajax al gespeeld te hebben. De jonge middenvelder verkast, zo goed als zeker, volgend seizoen naar Bayern München.